Додон о ДТП: Мы не будем выдвигать требования или претензии водителю

Президент Молдовы Игорь Додон считает аварию, в которую попал его кортеж, очень странной, но надеется, что правоохранительные органы сумеют установить причину ДТП.

Кортеж Додона 9 сентября попал в аварию. Президент Молдовы сообщил, что он сам и члены его семьи серьезно не пострадали. По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь, передает ria.ru со ссылкой на Moldova 1.

"Это очень странная авария. Надеюсь, что следствие, которое проводится по этому делу, сумеет установить все обстоятельства произошедшего", — заявил Додон во вторник.

Президент сообщил, что он сам и члены его семьи чувствуют себя хорошо, а его мать Галину Додон выписали из больницы.

"Мы не будем выдвигать требования или претензии водителю. Но я считаю, что законодательные нормы должны применяться к любому гражданину страны", — сказал Додон.

Если водитель грузовика, который въехал в кортеж президента, будет признан виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.