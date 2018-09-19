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Общество
В Молдове разработаны новые требования к качеству молока и молочной продукции
19.09.2018

Документ устанавливает определения, коммерческие названия и общие требования, применяемые для молока и молочной продукции, предназначенных для потребления человеком. 

В нем содержатся требования к содержанию, упаковке, этикетированию, транспортировке, складированию и продаже молока и молочной продукции – как местной, так и импортной, передает infomarket.md. 

Положения нормативного акта не будут распространяться на продукцию, произведенную в индивидуальных хозяйствах для личного потребления. Новый документ заменит действующий сегодня технический регламент «Молоко и молочные продукты», он разработан с целью гармонизации национальных требований в этой области с европейскими. Как ожидается, утверждение новых санитарных требований для молока и молочной продукции позволит исключить существующие неясности и гарантирует продажу качественных молочных продуктов на молдавском рынке. 

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды проводит публичные консультации по проекту до 5 октября: particip.gov.md.


 
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