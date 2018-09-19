Избиение в молдавской армии – как накажут виновных

Скандал в Национальной армии Молдовы, когда военнослужащего-срочника избили на территории части, не закончился замалчиванием и равнодушием ответственных лиц.

На агрессора и командира роты, где служит пострадавший, будет заведено уголовное дело, сообщила корреспонденту Sputnik сестра избитого солдата Эвелина Тарасовец.

"В очередной раз, когда я была у брата в больнице, к нам подходили представители командования армии и обещали, что на ротного и того, кто избил, будет заведено дело, и они ответят по заслугам", — отметила Тарасовец.

Напомним, что в сентябре 2018 года солдата-срочника Альфреда Гужа жестоко избили старослужащие на территории воинской части ПВО в Дурлештах. Парня госпитализировали с разрывом аппендицита и другими множественными травмами, в тот же день прооперировали.

Ситуацию в соцсетях прокомментировала пресс-секретарь генштаба Нацармии Алла Диакону. Она сообщила, что "Минобороны сделает все, чтобы расследовать этот инцидент, и уже создана внутренняя комиссия"