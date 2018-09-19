Спасти собак и спасти от собак

Столичная власть расщедрилась на один миллион лей, выделив из бюджета средства на организацию в городе массовой стерилизации бродячих собак.

Как сообщил на оперативном совещании в примэрии исполняющий обязанности генпримара Кишинева Руслан Кодряну, основная часть этих средств уже освоена и через месяц в столице начнет работать медицинский центр, который займется стерилизацией бездомных животных, а в случае обнаружения у них запущенных или опасных для людей заболеваний - и гуманным, путем инъекций, их умерщвлением.

Работы по созданию центра ведутся на протяжении уже четырех месяцев. Они возложены на коммунальную, ветеринарную службы и «Аутосолубритате».

В настоящее время продолжается работа по строительству вольеров и завершается оборудование и оснащение всем необходимым медицинского кабинета. «В ближайшее время мы намерены приобрести лекарства и получить разрешение от ANSA (Национального агентства по безопасности пищевых продуктов), – рассказал Кодряну. - В центре будут созданы условия для прооперированных животных. Некоторое время они будут находиться под наблюдением ветеринаров, затем их будут отпускать на волю». Это касается только здоровых животных. А безнадежно больных и ослабленных придется усыплять.

У нас нет в планах создания приюта для бродячих собак, пока это неподъемная для нас задача. Мало в какой стране могут создать такой приют, в котором одновременно содержались бы тысячи животных. Наша цель скромнее – создать центр для их стерилизации. Она проводилась и раньше – для небольшого числа четвероногих. Но слишком уж быстро они размножаются.

Мы считаем: если стерилизовать, то надо делать это массово,в течение хотя бы трех месяцев подряд. За это время удастся сделать операции трем тысячам бродячих собак. И это уже будет ощутимо для города», – подытожил Кодряну. На обустройство участка, выделенного под строительство медицинского центра, муниципальный совет выделил в этом году один миллион лей. Но нам не обойтись без помощи частных компаний.

Мы рады, что правительство одобрило в этом году ряд поправок к уголовному кодексу, среди которых введение уголовного наказания за жестокое обращение с животными.

На данный момент за издевательство над животными виновным грозил только штраф в размере до 3600 лей, теперь же лица, совершившие такие преступления, будут наказываться штрафом в размере до 37,5 тысяч, общественными работами от 100 до 180 часов или лишением свободы на срок до одного года. То есть штрафы увеличились многократно. Надеемся, это позволит успешнее бороться не только с живодерами, но и с подонками, которые травят животных, обрекая их на долгую и мучительную смерть.

Остается только приветствовать меры, предпринимаемые местной властью и правительством по гуманному отношению к животным, поскольку до сих пор кишиневская примэрия только обещала этот вопрос решить и ничего для этого не делала. Но наряду с этими мерами хотелось бы побольше заботы со стороны властных структур и о гражданах, поскольку, хоть и стерилизованные, но беспризорные и голодные животные имеют обыкновение кусаться. Поэтому, как бы накладно для администрации города это ни было, нужно подумать и о приюте для бездомных собак тоже!