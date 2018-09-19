Дело Шора ушло на экспертизу: суд отложили на три месяца

Апелляционная палата Кагула на заседании 19 сентября по делу мэра Оргеева, бизнесмена Илана Шора одобрила проведение финансово-бухгалтерской экспертизы, о которой попросили адвокаты Шора.

Об этом сообщила пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Анастасия Михэлчану, добавив, что следующее заседание назначено на 17 декабря 2018 года. Тем временем, перед зданием Апелляционной палаты сторонники и члены партии «Шор» провели митинг в поддержку лидера формирования, передает newsmaker.md со ссылкой на TV8.

Пока в Апелляционной палате Кагула проходило заседание, у входа в здание собрались десятки сторонников Шора. Они скандировали: «Требуем правосудия» и «Илан, мы с тобой». Люди принесли плакаты: «Илан, правда с нами!», «Хватит!», «Требуем реального, а не избирательного правосудия». Видео с митинга опубликовал на своей странице Илан Шор.

На прошлом заседании, которое состоялось 12 сентября, адвокаты Шора обратились к суду с просьбой провести финансово-бухгалтерскую экспертизу. Прокурор предложил это заявление отклонить. Судьи АП решили перенести заседание, чтобы рассмотреть это заявление.

Напомним, все заседания в АП Кагула по делу Шора проходят за закрытыми дверями. Такое решение было принято 23 мая по просьбе прокурора.

Суд столичного сектора Буюканы 27 июня 2017 года приговорил Шора к семи с половиной годам лишения свободы по делу о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков. Шора признали виновным в нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием.