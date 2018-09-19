Канду: Мы эффективно сократили уровень коррупции

Благодаря оздоровлению законодательства и использованию новых механизмов предотвращения, нам удалось сократить число прецедентов, связанных с коррупцией, заявил председатель парламента Андриан Канду.

Как передает "ИНФОТАГ", он сказал, выступая в Вашингтоне на дискуссионной площадке Atlantic Council, посвященной реформам в Молдове, что "эффективно сокращая уровень коррупции в важнейших сферах - налоговая и таможенная система, властям удалось повысить поступления в бюджет".

"Одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с коррупцией являются механизмы ее предотвращения. В Молдове принят закон о неподкупности, который направлен на культивирование неподкупности в публичном секторе и атмосферы нулевой толерантности к коррупции; способствует обеспечению и укреплению институциональной и профессиональной неподкупности на государственных должностях. Другим важным элементом в борьбе с данным феноменом, является определение его источников. Особую важность здесь представляют государственные фонды, где всегда задействованы значительные финансовые средства, но здесь властям удалось сократить возможности для проявления коррупции благодаря оздоровлению законодательства и использованию новых механизмов", - считает Канду.

Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчел призвал Молдову продолжить усилия по борьбе с коррупцией, обещая в этом всяческую поддержку США. Об этом он заявил на встрече в Вашингтоне с Андрианом Канду.

Согласно сообщению, американский дипломат приветствовал результаты, достигнутые Молдовой в финансово-банковской сфере. "Активное содействие США обеспечит ощутимые результаты в ключевых областях двустороннего сотрудничества", - сказал Канду. Он высоко оценил поддержку Молдовы со стороны США в различных областях, подтвердив приверженность властей РМ укреплению институциональных способностей.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации в Молдове и регионе, проблемах безопасности, а также решениях, продвигаемых молдавскими властями. Также рассмотрена эволюция трехстороннего сотрудничества по парламентской линии между Молдовой, Грузией и Украиной, в том числе идея создания Центра стратегического анализа.

Стороны подчеркнули важность проведения парламентских выборов 2019 г. в соответствии с международными демократическими стандартами и принципами. По его словам, "особо тяжелой для властей является реформа системы юстиции, недочеты которой привели, в том числе к краже миллиарда из банков и отмыванию денег в РМ".

"Реформа требует времени, а в Молдове серьезные проблемы с кадровыми ресурсами, и речь фактически идет о подготовке нового поколения судей, которые возьмут на себя ответственность в будущем", - сказал Канду.

Комментируя приближающиеся парламентские выборы, он отметил, что "основной задачей властей станет обеспечение их свободы и законности".

"Конечно, в этом контексте нельзя не вспомнить о ситуации с непризнанием выборов примара Кишинева. Это был настоящий удар - как по политическому классу, так и по всем гражданам республики. Событие нанесло ущерб, как репутации властей, так и правящей ДПМ, которая потеряла несколько пунктов в политическом рейтинге. Но необходимо учитывать, что это не первый подобный прецедент в Молдове, до этого было более 30 случаев аннулирования результатов местных выборов, связанных с нарушениями кандидатов. Конечно, дело Нэстасе серьезно, ведь речь идет о примэрии столицы. Однако есть решение суда, которое окончательное, теперь необходимо сосредоточиться на оздоровлении избирательного законодательства, чтобы не допустить повторения подобного в будущем", - сказал спикер.

Он назвал время правления правительства Павла Филипа "временем стабилизации и восстановления, с первыми признаками роста, когда заявленные реформы выполнены либо полностью, либо частично".

Со спикером не согласилась эксперт Центра анализа европейских политик (CEPA) Корина Ребежа, отметившая, "что существует определенный контраст между взглядом на Молдову спикера и информацией в СМИ и аналитическом пространстве".

"Конечно, после банковского скандала были сделаны определенные шаги вперед, но, похоже, этого недостаточно. К тому же относительно Молдовы все чаще употребляется термин "захваченное государство". И Запад задается вопросом: действительно ли политические элиты Молдовы идут по обозначенному ими пути? Необходимо учитывать, что уровень доверия к властям и государственным институтам у граждан РМ по-прежнему крайне низок. А такие инициативы властей, как налоговая амнистия могут свести на нет многие усилия, в том числе в деле расследования о краже миллиарда. Что касается проведения масштабных структурных реформ, то это по-прежнему слабая сторона РМ. И основная проблема здесь, похоже, не в отсутствии кадров, а в недостатке политической воли у властей", - сказала эксперт.

Канду находится в США в качестве вице-председателя Демократической партии, и расходы на эту поездку покрыты не за счет бюджета парламента, сообщила во вторник пресс-служба парламента, ранее ни словом ни обмолвившаяся о визите Канду в Вашингтон. Однако в ее сообщении о встрече с главой подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, членом Комитета по международным отношениям сената Роном Джонсоном Канду именуется спикером молдавского парламента.