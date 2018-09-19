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Президент отклонил предложенные ДПМ кандидатуры двух министров
19.09.2018

"Сегодня вечером я подписал письмо-ответ премьер-министру, в котором я отказал в назначении этих двух кандидатов", заявил президент в эфире телеканала НТВ.

Знаете, мне кажется, что демократы когда-то были очень хорошими ленинцами. Один из постулатов Ленина гласил, что каждая кухарка сможет руководить страной. С некоторыми постулатами я согласен, но конкретно с этим – нет, – сказал он, передает aif.md

Президент отметил, что считает, что каждый должен заниматься тем, что хорошо умеет. 

– Я как-то говорил, что Сильвия Раду хороший специалист. Не знаю, кто она там, электрик или кто в Union Fenosa, так пусть занимается этими вопросами, куда лезет в здравоохранение? Нужно хотя бы понимать, что такое парацетамол и аспирин, и какова разница между ними. Не имею ничего личного, но считаю, что каждым сегментом должен заниматься профессионал. Поэтому мой основной аргумент по Сильвии Раду – это отсутствие профессиональных качеств в области медицины, – заметил глава государства.

В то же время в отношении второго кандидата, который, кстати, является односельчанином президента, у него есть большие вопросы по поводу его неподкупности. 

– И по этому кандидату мы дали отрицательный ответ премьеру. Если премьер решит выдвинуть эти кандидатуры еще раз, мы выскажем свое мнение максимум завтра-послезавтра, чтобы не задерживать ситуацию. Моя позиция четкая: я эти кандидатуры утверждать не буду. Сегодня мы их отклонили. Мяч на их стороне, посмотрим, что они скажут завтра, – добавил Игорь Додон.   


 
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