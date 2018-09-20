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Филип жалуется на вероломство Додона
20.09.2018

Занимающий должность президента Игорь Додон отказался подписывать указы о назначении двух новых министров, несмотря на недавние договоренности по этому поводу с правящей Демпартией.

О своем решении Додон сообщил в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova, уточнив в то же время, что не намерен «задерживать ситуацию» с утверждением новых министров.

«Если премьер решит выдвинуть эти кандидатуры еще раз, мы выскажем свое мнение максимум завтра-послезавтра, чтобы не задерживать ситуацию. Моя позиция четкая: я эти кандидатуры утверждать не буду. Сегодня мы их отклонили. Мяч на их стороне, посмотрим, что они скажут завтра, – сообщил Додон.

Практически мгновенно последовала реакция сто стороны премьер-министра Павла Филипа, который расценил отказ Додона, как «нарушение Конституции», назвав его аргумент «смехотворными и популистскими».

«К сожалению, Республику Молдова возглавляет президент, который часто нарушает Конституцию в соответствии со своими политическими интересами; президент, который сам отменяет свою институциональную роль, которую должен иметь», - написал Фили в Фэйсбуке.

В этой связи он сообщил, что последует очередное обращение в Конституционный суд, «чтобы решить эту институциональную блокировку, которую провоцирует президент».

Примечательно, что во вторник Павел Филип сообщил журналистам, что накануне, в ходе проведенной встречи с Додоном по поводу кадровых перестановок, была достигнута договоренность избежать блокировки по этому вопросу.

Ранее неоднократно сообщалось о скрытом от общественности сотрудничестве Додона с Демпартией Владимира Плахотнюка и скоординированных между ними решениях. Сам Додон всегда опровергал эту информацию. Среди совместно принятых Додоном и Плахотнюком решений: назначение Генерального прокурора, изменение системы выборов, введение законодательного пакета об амнистии капитала, а также вывод из-под охраны государства памятников советским воинам.


 
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