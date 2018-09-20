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Общество
В столице началась модернизация спортивных площадок
20.09.2018

В столице начались работы по модернизации спортивных площадок в дворах жилых домов, и первой будет обустроена спортплощадка по ул. Мирон Костин, 10. Она будет иметь искусственный газон, будет ограждена и освещена в ночное время.

Начальник Отдела по благоустройству и санитарии Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Василе Ефрос заявил для IPN, что речь идет о модернизации существующих спортивных площадках, которые приобретут новый внешний вид. Будут созданы условия для минифутбола и баскетбола. Будут благоустроены и трибуны для зрителей.

В этом году было выбрано пять адресов, по одной спортплощадке в каждом секторе столицы, а в будущем году планируется удвоить это число. Власти намерены в течение двух-трех лет модернизировать все спортивные площадки в Кишиневе.

В этом году начнется благоустройство спортплощадок на улицах: Мирон Костин, 10 в секторе Рышкань; Валя Кручий, 95 – в секторе Буюкань, Академическая, 9/1 – в секторе Центр; на пр. Куза-Водэ, 45 в секторе Ботаника и на пр. Мирча чел Бэтрын, 58 в секторе Чокана.

На благоустройство пяти многофункциональных спортивных площадок в муниципальном бюджете Кишинева было предусмотрено около четырех миллионов леев.


 
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