Раскрываем правду, о которой другие только шепчут: В Молдове «экономическое чудо» оказалось... бумажным

Никаких существенных успехов экономика республики не достигла, хотя нас пытаются убедить в обратном.

Не так давно молдавские чиновники с помпой сообщили о том, что ВВП Молдовы увеличился на 5,2% во II квартале 2018 года, а за полугодие рост ВВП составил 3,5%. Неужели жить стало лучше?

Как выяснилось, весь рост — это следствие смены методики расчета ВВП отечественной статистикой. На это указал экономический эксперт Дмитрий Барбалат.

«До настоящего времени считали с использованием системы национальных счетов 1993 (СНС-1993).

По той методике ВВП за 2017 год был определен/рассчитан в сумме 150,4 млрд. леев.

Пересчитав тот же объем уже по СНС-2008, которые еще официально статистикой не утверждены для использования, ВВП-2017 равен 176,78 млрд. На бумаге образовался значительный рост - на целых 26,4 млрд. леев или на 17,5%. И такая же махинация при расчете ВВП в текущем году.

Судите сами. В первом полугодие прошлого года средний курс лея был 19,35. В текущем году за полугодие — 16,7. Разница по курсу = 15,9%. То есть, для получения роста на 3,5%, как объявил премьер, в текущем году фактически рост как бы составил 19,4% (15,9 + 3,5). Никто и никогда не смог выдать такой рост ВВП. Тем более Молдова, где еще дышат всего 54 тысячи неких предприятий, из которых 99% это МСП (средние, малые и микро предприятия).

В Молдове еще отчитываются статистике только около 700 предприятий, которые называют большими.

И из них около 500 в Кишиневе и около 130 в Бельцах. Две большие деревни, с более приличными предприятиями.

Если так прекрасно, допустим (мы же не враги своего государства), то почему налоговая скрывает, никак не хочет обнародовать, сколько предприятий платят еще налоги?

Если в регистре налоговой, на бумаге, числятся (на 04.09.2018) 345,7 тыс. потенциальных предприятий, юридических лиц, то почему статистика докладывает, что дышащих на ладан только 54 тысячи. Где остальные 300 тысяч? Они вообще еще работают? Производят ВВП? Или все около 300 тысяч предприятий это «теневики»?

Жалко мне сегодняшних «маре» начальников... Им подкладывают бумагу - они ее читают.

А подумать, что к чему, не способны. Соображометр не включается уже.

И вот почему я так утверждаю. Доказываю.

Пересчитанный ВВП за 2017 год = 176,78 млрд. леев. Берем половину, за полгода = 88,4 млрд. леев.

В текущем году, за полугодие = 81,8 млрд. леев!» рассказывает Дмитрий Барбалат.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ