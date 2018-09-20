Парламентская комиссия отказалась участвовать в расследовании аварии с участием кортежа президента

Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку отказалась участвовать в расследовании аварии с участием кортежа президента Игоря Додона. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил в социальных сетях депутат от Партии социалистов Геннадий Митрук.

Он сообщил, что на заседании комиссии поднял вопрос "о проведении мероприятий парламентского контроля за деятельностью Службы информации и безопасности и Службы государственной охраны по поводу дорожно-транспортного происшествия".

"Настаивая на проведении заслушивания руководителей специализированных органов государственной власти, я предложил, чтобы последние отчитались о выполнении требований, определенных законами. А по результатам заслушивания, при необходимости, провести парламентское расследование деятельности этих органов публичного управления", - сообщил депутат-социалист.

По его словам, расследование необходимо для того, чтобы "пролить свет в вопросах, задаваемых гражданами страны о наличии или отсутствии чьего-то преступного умысла в происшедшем". Он отметил, что, "практически группа лиц, контролирующих юстицию в нашей стране, уже вынесла вердикт происшедшему".

В качестве примера депутат привел тот факт, что и.о. директора Службы государственной охраны Анатолий Голя сообщил, что стопроцентно "исключается версии нападения на президента".

"Господин Голя, видимо, взял на себя функции следствия или, что скорее всего, хочет оказать давление на органы расследования, превышая свои полномочия. А может, таким образом пытается скрыть служебную халатность. В нормально функционирующих государствах (особенно в тех которые парламентское большинство представляет в качестве примера - страны ЕС) такой государственный служащий давно бы подал в отставку самостоятельно", - подчеркнул Митрук.

Он сообщил, что парламентское большинство проигнорировало законные требования о проведении слушаний и расследования случившегося. Предложение депутата от ПСРМ поддержал только депутат от Демпартии Константин Цуцу, в то время, как остальные члены комиссии голосовали против или воздержались.

"Наша фракция продолжит борьбу для того что бы внести ясность были ли совершены действия, представляющие "угрозу безопасности Республики Молдова", а именно "посягательство на жизнь, здоровье и неприкосновенность высших должностных лиц страны"", - подытожил Геннадий Митрук.