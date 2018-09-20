Молдаванка одевает жен самых богатых людей мира

31-летняя дизайнер из Молдовы одевает жен миллионеров со всего мира. Речь пойдет об Анне Абросоглу, уроженке села Брынзень Теленештского района, которая открыла несколько ателье по пошиву одежды в Турции.

Несколько месяцев назад она переехала в Германию, намереваясь выйти на европейский рынок, передает новостной портал tv8.md.

Уже четыре года Анна Абрасоглу успешно ведет бизнес в сфере моды в Турции. Страсть к пошиву одежды она унаследовала от отца и бабушки.

Она училась на факультете бухгалтерского учета и информатики в Румынии, затем несколько лет работала финансовым менеджером. Однако судьба Анны круто изменилась после того, как она встретила своего мужа и решила переехать в Стамбул.

Она продолжила учебу в Стамбульской академии моды, где научилась создавать модные модели одежды. Со временем она открыла свое ателье.

Первыми работами в стамбульском ателье были пальто, юбки, платья и свитера.

В своих ателье наша соотечественница создает шляпы, рубашки и платья. Некоторые вещи стоят свыше 160 евро. До сих пор клиентами молдавского дизайнера стали более 1600 человек со всего мира. Среди них есть супруги миллионеров, которые приобретают эксклюзивные платья, сшитые на заказ.

Помимо ателье, у Анны есть два интернет-магазина, а получаемую прибыль, превышающую тысячи евро, она пока инвестирует в бизнес.

В ателье Анны Абрасоглу работают выходцы из Ирана, Германии, Украины, Южной Африки и Турции. Молдавский дизайнер не собирается останавливаться на достигнутом. Так, в этом году бизнесвумен планирует открыть мастерскую в Дюссельдорфе.