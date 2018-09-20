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От Ионникия до Бернардацци. По следам архитекторов Кишинева первой половины ХIХ века
20.09.2018

Большую часть уникальных памятников архитектуры Кишинева нам оставили архитекторы, работавшие в первой половине ХIХ века. Мы восхищаемся старыми фото, но часто даже не знаем, кто именно оставил нашему городу такое наследие. Сегодня разбираемся, кто и что строил в Кишиневе.


Архимандрит Иоанникий. Автор проектов Кишиневской Митрополии и Духовной семинарии (1814-1817гг.),  работал над проектом каменного здания Кишиневской Духовной Консистории (30-е гг. ХIХ). Архимандрит Иоанникий был сыном купца, из великороссов, женат не был, в миру его называли Иваном, по прозванию Шиков.

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Богдан Яковлевич Эйтнер. Дворянин. Спроектировал первый в Кишиневе городской сад (1818г).  

                


Иван Иванович Спет (Speeth Iohann-Peter). Немец по происхождению. Бывший архитектор Тосканского Герцогства занимался строительством в Одессе и Бессарабии. Занимался реставрацией Кишиневской Свято-Георгиевской церкви, пострадавшей в результате землетрясения 14 ноября 1829 г. Участвовал в строительстве Кафедрального собора.

Иосиф-Доменик-Андрэ (Осип Иванович) Гаскет (Iosif Gasquet). Родился в Одессе в католической семье. Начал деятельность в Кишиневе с того, что завершил строительство  кладбищенской церкви Всех святых, достроил новый дом Е. К. Варфоломея, известного как Губернаторский дом (1820-1829гг).

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Авраам Мельников. Профессор архитектуры императорской Академии художеств. Автор Кишиневского Рождественского собора и колокольни (1830 – 1836 гг). 

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Лука Карпович Заушкевич. Коллежский секретарь, происходил из семьи священника. В 1836 г. подготовил чертеж на устройство в Кишиневской соборной церкви цепи для паникадила и железных клироссей.  Отремонтировал кишиневскую Рождество-Богородичная церковь, которая пострадала после землетрясения в  1838 г.  Автор Триумфальной арки в честь победы России над Турцией, сооруженной на оси Кафедрального собора и колокольни в 1839–1840 гг. Автор проекта Сиротского дома со службами при Кишиневском городовом госпитале, построенного в 1856 г.

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Георгий Иванович (Джорджо) Торичелли (Giorgio Toricelli). Одесский архитектор. По происхождению швейцарец. Автор Лютеранской кирхи (1833 — 1837 гг) и кишиневского Тюремного замка (1834 — 1864 гг).

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Людовик Шарлемань. Из династии французских мастеров, прибывших в Росиию по приглашению Екатерины II. Предположительно, автор проекта Кишиневской римско-католической церкви, построенной в 1840 г.

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Выдающийся архитектор Александр Иосифович Бернардацци (Bernardazzi). Становится Кишиневским городовым архитектором в 1856 г. Выходец из семьи зодчих, швейцарец итальянского происхождения, автор многих зданий и сооружений в Бессарабии — изящных дворцов, соборов, парков, оранжереи и др. Только в Кишиневе к его работам относятся более 30 строений: пожарная каланча (1860), женская гимназия Дадиани (1865), школа лютеранского прихода (1873),    церковная капелла при женской гимназии (1875), здание городской Думы (1887 г.), здание клуба (1878), пассажирское здание юго-западной железной дороги, совместно с архитектором Г. Ф. Лонским (1887),  греческая церковь (1878), здание окружного суда (1889),  армянская церковь (1891) и др. И даже после своего отъезда в Одессу во второй половине XIX в. архитектор продолжал участвовать в проектировании общественных и гражданских зданий. 

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О Бернардацци нужно говорить отдельно. Это – архитектор, построивший европейский Кишинев.


 
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