От Ионникия до Бернардацци. По следам архитекторов Кишинева первой половины ХIХ века

Большую часть уникальных памятников архитектуры Кишинева нам оставили архитекторы, работавшие в первой половине ХIХ века. Мы восхищаемся старыми фото, но часто даже не знаем, кто именно оставил нашему городу такое наследие. Сегодня разбираемся, кто и что строил в Кишиневе.



Архимандрит Иоанникий. Автор проектов Кишиневской Митрополии и Духовной семинарии (1814-1817гг.), работал над проектом каменного здания Кишиневской Духовной Консистории (30-е гг. ХIХ). Архимандрит Иоанникий был сыном купца, из великороссов, женат не был, в миру его называли Иваном, по прозванию Шиков.



Богдан Яковлевич Эйтнер. Дворянин. Спроектировал первый в Кишиневе городской сад (1818г).



Иван Иванович Спет (Speeth Iohann-Peter). Немец по происхождению. Бывший архитектор Тосканского Герцогства занимался строительством в Одессе и Бессарабии. Занимался реставрацией Кишиневской Свято-Георгиевской церкви, пострадавшей в результате землетрясения 14 ноября 1829 г. Участвовал в строительстве Кафедрального собора.

Иосиф-Доменик-Андрэ (Осип Иванович) Гаскет (Iosif Gasquet). Родился в Одессе в католической семье. Начал деятельность в Кишиневе с того, что завершил строительство кладбищенской церкви Всех святых, достроил новый дом Е. К. Варфоломея, известного как Губернаторский дом (1820-1829гг).



Авраам Мельников. Профессор архитектуры императорской Академии художеств. Автор Кишиневского Рождественского собора и колокольни (1830 – 1836 гг).

Лука Карпович Заушкевич. Коллежский секретарь, происходил из семьи священника. В 1836 г. подготовил чертеж на устройство в Кишиневской соборной церкви цепи для паникадила и железных клироссей. Отремонтировал кишиневскую Рождество-Богородичная церковь, которая пострадала после землетрясения в 1838 г. Автор Триумфальной арки в честь победы России над Турцией, сооруженной на оси Кафедрального собора и колокольни в 1839–1840 гг. Автор проекта Сиротского дома со службами при Кишиневском городовом госпитале, построенного в 1856 г.



Георгий Иванович (Джорджо) Торичелли (Giorgio Toricelli). Одесский архитектор. По происхождению швейцарец. Автор Лютеранской кирхи (1833 — 1837 гг) и кишиневского Тюремного замка (1834 — 1864 гг).



Людовик Шарлемань. Из династии французских мастеров, прибывших в Росиию по приглашению Екатерины II. Предположительно, автор проекта Кишиневской римско-католической церкви, построенной в 1840 г.

Выдающийся архитектор Александр Иосифович Бернардацци (Bernardazzi). Становится Кишиневским городовым архитектором в 1856 г. Выходец из семьи зодчих, швейцарец итальянского происхождения, автор многих зданий и сооружений в Бессарабии — изящных дворцов, соборов, парков, оранжереи и др. Только в Кишиневе к его работам относятся более 30 строений: пожарная каланча (1860), женская гимназия Дадиани (1865), школа лютеранского прихода (1873), церковная капелла при женской гимназии (1875), здание городской Думы (1887 г.), здание клуба (1878), пассажирское здание юго-западной железной дороги, совместно с архитектором Г. Ф. Лонским (1887), греческая церковь (1878), здание окружного суда (1889), армянская церковь (1891) и др. И даже после своего отъезда в Одессу во второй половине XIX в. архитектор продолжал участвовать в проектировании общественных и гражданских зданий.



О Бернардацци нужно говорить отдельно. Это – архитектор, построивший европейский Кишинев.