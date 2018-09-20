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Экономика
Молдова потратит миллион на борьбу с африканской чумой свиней
20.09.2018

Около 700 свиней в населенных пунктах Молдовы, которых коснулась африканская чума свиней, будут уничтожены, а животноводам, которые от этого понесут убытки, выплатят компенсации. Такое решение была принято в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба молдавского кабмина, на заседании комиссии премьер-министр Молдовы Павел Филип высказал озабоченность распространением африканской чумы свиней, пришедшей в Молдову как из Украины, так и из Румынии. В случае с западным соседом РМ признаки этой эпидемии подтвердились на самой крупной румынской ферме, где сегодня насчитывается более 250 тысяч свиней.

"Нужно мобилизовать все профильные учреждения и местные власти. Удар по экономике страны может быть тяжелым, так как почти в каждом хозяйстве Молдовы выращивают свиней", — отметил Филип.
 

Он призвал выработать специальный план действий, добавив, что на его воплощение в жизнь необходимо потратить около миллиона леев.
 


 
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