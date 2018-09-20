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Спорт
Молдавская сборная по шахматам отправляется на Всемирную шахматную олимпиаду
20.09.2018

Глава государства, президент Федерации шахмат Молдовы Игорь Додон принял участие в торжественном открытии шахматного турнира на Кубок независимости – традиционного турнира, ежегодно проводимого федерацией, которую он возглавляет с 2011 года. 

Как отметил Додон, в соревновании участвуют 50 шахматистов из Кишинева и районов страны, передает aif.md.

Среди них – ветераны игры, в том числе многократный чемпион Молдовы, мастер спорта международного класса Борис Неведничий. Участвует и много талантливой молодежи. 

– В нынешнем году Федерация шахмат Молдовы провела 16 национальных состязаний, а наши шахматисты приняли участие в 18 международных турнирах, где добились значительных результатов. 22 сентября члены молдавской сборной, причем как мужчины, так и женщины, отправятся в грузинский город Батуми на Всемирную шахматную олимпиаду. Я пожелал нашим шахматистам успехов и выразил уверенность в том, что их славные победы продолжатся, – добавил глава государства. 


 
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