Спорт Молдавская сборная по шахматам отправляется на Всемирную шахматную олимпиаду Глава государства, президент Федерации шахмат Молдовы Игорь Додон принял участие в торжественном открытии шахматного турнира на Кубок независимости – традиционного турнира, ежегодно проводимого федерацией, которую он возглавляет с 2011 года. Как отметил Додон, в соревновании участвуют 50 шахматистов из Кишинева и районов страны, передает aif.md. Среди них – ветераны игры, в том числе многократный чемпион Молдовы, мастер спорта международного класса Борис Неведничий. Участвует и много талантливой молодежи. – В нынешнем году Федерация шахмат Молдовы провела 16 национальных состязаний, а наши шахматисты приняли участие в 18 международных турнирах, где добились значительных результатов. 22 сентября члены молдавской сборной, причем как мужчины, так и женщины, отправятся в грузинский город Батуми на Всемирную шахматную олимпиаду. Я пожелал нашим шахматистам успехов и выразил уверенность в том, что их славные победы продолжатся, – добавил глава государства.

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