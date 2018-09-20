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Общество
В следующем году первоклассников можно будет записывать в школы онлайн
20.09.2018

С осени следующего года в столице детей, идущих в первый класс, можно будет записывать в школы онлайн.

Управление образования предложило разработать платформу «e-şcoala», аналогичную проекту «e-gradiniţa», запущенному в прошлом году, передает protv.md.

Власти планируют запустить данную услугу в конце мая. Инициатива принадлежит временному мэру Руслану Кодряну, который говорит, что зачисление в учебные заведения будет проще и прозрачнее.

В будущем также будет рассмотрена возможность использования подобных платформ в профильных школах, в которых дети сдают вступительный экзамен.


 
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