В следующем году первоклассников можно будет записывать в школы онлайн

С осени следующего года в столице детей, идущих в первый класс, можно будет записывать в школы онлайн.

Управление образования предложило разработать платформу «e-şcoala», аналогичную проекту «e-gradiniţa», запущенному в прошлом году, передает protv.md.

Власти планируют запустить данную услугу в конце мая. Инициатива принадлежит временному мэру Руслану Кодряну, который говорит, что зачисление в учебные заведения будет проще и прозрачнее.

В будущем также будет рассмотрена возможность использования подобных платформ в профильных школах, в которых дети сдают вступительный экзамен.