После аварии Додон ужесточил меры безопасности

В результате дорожно-транспортного происшествия, в которое попал президент в Страшенском районе, были ужесточены меры безопасности. Опустив подробности, Игорь Додон отметил, что перед его кортежем будут ехать две машины с охраной, а не одна, как это было до сих пор.

«Мы изменили порядок работы охраны. Мы не включаем мигалки в Кишиневе, мы останавливаемся на светофоре, если нет официальной делегации. А за пределами города меры были ужесточены.

Если до сих пор перед кортежем ехал один автомобиль, то теперь будут ехать два», - сказал президент в эфире НТВ. Глава государства настаивает на том, что ДТП было неслучайным, отметив, что он не будет требовать от водителя грузовика возмещения ущерба. Игорь Додон утверждает, что в день аварии его кортеж правила не нарушал. «Кортеж ехал на нормальной скорости.

Я смотрел на дорогу и видел, как водитель хочет врезаться в нас. Скорость была до 90 км/ч», - сказал президент. На имя водителя грузовика, врезавшегося в машину, в которой находился Игорь Додон с матерью и одним из сыновей, открыто уголовное дело. По данным полиции, ДТП произошло по вине водителя грузовика.