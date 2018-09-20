Владимир Односталко: Дешевый «хайп» на воинских святынях

Владимир ОДНОСТАЛКО

В молдавском сегменте интернета с последующим вирусным распространением в социальных сетях 16 сентября появилась информация о том, что военно-исторические объекты в честь советских воинов, находящиеся на территории нашей страны, лишились государственной защиты. Авторы материалов в погоне за броским заголовком выразились предельно прямолинейно: « Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства». С момента выхода материала мне ежедневно поступают телефонные звонки и сообщения от журналистов, депутатов, дипломатов и просто от неравнодушных людей, душой болеющих за нашу историю.

Хочу объяснить тем, кто автоматически запишет меня в «пропагандисты» Додона. Я не представляю никакую партию или платформу и не даю ссылки на политиков. Я даю лишь ссылки на законодательные акты в сфере защиты военно-исторического достояния.

Итак, фабула. 24 августа президент Игорь Додон промульгировал закон № 148 об утверждении национального перечня памятников, возведенных в общественных местах. В него вошли памятники, скульптуры и сооружения, представляющие, по мнению разработчиков закона, произведения монументального изобразительного искусства (объемно-пространственные композиции, памятники, бюсты, доски со скульптурным рельефом), распятия, кресты, не имеющие утилитарного назначения строения или сооружения декоративного, мемориального или религиозного характера, установленные в общественных местах, охранных зонах, на земельных участках, находящихся в публичной собственности государства или административно-территориальных единиц (определение дано по закону № 192 от 30.09.2011 года). В этом списке действительно нет ни одного воинского захоронения.

Где же они? Неужели президент в святой день освобождения нашей страны от фашизма лишил воинские памятники государственной защиты, возмущаются авторы нашумевшего материала?

Статьей 2 подписанного президентом закона устанавливается, что применение настоящего перечня памятников согласуется с действующим на данный момент перечнем памятников Республики Молдова, охраняемых государством, утвержденным постановлением парламента РМ № 1531-XII от 22.06.1993. Ссылки авторов на то, что перечень не является действующим, легко опровергнуть, зайдя на сайт lex.justice.md , а также на сайт министерства культуры. В указанном реестре все воинские захоронения присутствуют и защищены.

Идем далее. Президент якобы подло забыл и про воинов-афганцев, про мемориальный комплекс Священной памяти сынов Отчизны, более известный в народе как Афганский парк: он также не внесен в новый реестр! И тут господа-писатели слукавили. Ибо указанный мемориальный комплекс давным-давно постановлением парламента № 200 от 12.07.2012 внесен в перечень памятников, охраняемых государством.

Далее. В минувшем году был принят закон № 161 о режиме воинских памятников и захоронений, по которому в нашей стране создается новая структура - национальное агентство военной памяти, одной из обязанностей которой будет создание и ведение реестра воинских памятников и захоронений. Президент промульгировал этот закон.

И последнее. Даже если чисто гипотетически представить себе, что воинские захоронения были выведены из-под государственной защиты - в нашей стране сегодня действует множество международных нормативных актов, главной задачей которых является охрана данных военно-исторических объектов. А потому такая история была бы просто невозможна.

То, что в нашей стране недостаточное внимание уделяется памятникам на воинских захоронениях советских воинов, ни для кого не секрет. Но грязная попытка «хайпануть» на этой тяжелой проблеме, сорвать очки в политической гонке и намеренно ввести в заблуждение тысячи людей – это, по-моему, тяжелое моральное преступление.

За прошедшие три дня в ленте я видел, какое количество людей поделилось насквозь гнилой и лживой публикацией, какие комментарии писали люди. Всё это грустно и печально. Никого из возмутившихся я не видел, когда мы убирали после стихии минувшего года мемориальный комплекс «Вечность», не видел я их и на уборке мусора возле многострадального танка у Леушен, ни на других мероприятиях по увековечению памяти. Я не слышал, чтобы они сами отремонтировали хоть один памятник или привели его в должный вид. Конечно, в глубине души я верю, что многие просто попались на «утку», доверчиво полагая, что святая тема Великой Отечественной войны не может стать разменной монетой для спекуляций.

Ну а советникам президента рекомендую,если это возможно, привлечь к ответственности распространителей лживых слухов. Хотя вот тут, я уверен, «горе-писатели» знают свои юридические права досконально, гораздо лучше того, о чём пишут.