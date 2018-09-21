Незабвенный Бодюл

19 сентября в органном зале состоялся концерт в честь 40-летия этого прославленного зала. Впервые о вкладе в молдавскую культуру Ивана Бодюла было сказано официально. Директор зала Лариса Зубку напомнила о том, что именно первый секретарь ЦК КПМ был инициатором создания этого уникального объекта культуры.

Подробнее о заслугах Ивана Бодюла перед молдавской культурой рассказал третий президент Молдовы Владимир Воронин. Он напомнил о том, что стараниями Ивана Ивановича в каждом молдавском селе появился дом культуры, был построен театр оперы и балета, созданы многие другие объекты, а главное – сам Кишинев был украшен прекрасными произведениями архитектуры и искусства. Бурными аплодисментами зрители дали понять: они помнят!

Министр культуры Моника Бабук об этом умолчала. Смолчал и директор кишиневского института румынской культуры имени Михая Эминеску Валериу Матей. Оба проигнорировали присутствие в зале экс-президента (что противоречит и румынской этической традиции!) и подчеркнули лишь вклад Бухареста в ремонт зала. Кстати, перед концертом поспешили привинтить к одному из львов соответствующую табличку, хотя постаменты еще не отремонтированы и рассыпаются, и она как-то нехорошо соседствует с падающей штукатуркой… Да и «отреставрированных» львов не узнать: они покрашены бледной голубовато-зеленоватой краской поверх прежней, белой, которую снять, видимо, не удосужились, из-за чего сгладились рельефы скульптур. Просто удивительно, как два ведра разведенной зеленки могут превратить памятник культуры в цыганский особняк…

На фото: Сестры Светлана и Наталья Бодюл.

Да, мы все благодарны запрутским соседям за ремонт органного зала. Хотя первоначально речь шла о реставрации. Но пусть будет так как есть. Зеленый орнамент не понравился никому, кишиневцы жалуются и критикуют. Фасад больше не гармонирует с фасадом расположенного рядом здания примэрии. Но это поправимо: захотим – перекрасим. Вот только волнует судьба органа, который забирают в Румынию на реставрацию. Сорок лет для такого инструмента – не срок, к тому же всегда и везде органы реставрируют прямо в органных залах.

Перед концертом Моника Бабук вручила молдавским артистам почетные грамоты министерства культуры. Странно, что одни получили грамоты первой категории, а другие – второй. Иных вообще забыли представить. Стоило ли делить людей в такой день по сортам? Первый молдавский органист, специальный гость Светлана Бодюл, живущая сейчас на Мальте, грамоту не получила – и особо не расстроилась. Ее лицо светилось счастьем и радостью. Ведь она снова играла в родном городе, в родном зале. Ведь зрители принесли Светлане Ивановне море цветов, а как рукоплескали органистке!

Играет Светлана Бодюл.

Сестры Светлана и Наталья Бодюл в год столетия своего знаменитого и незабвенного отца планируют добиться установки мемориальной доски хотя бы на доме, где жил Иван Иванович. Хотя, по справедливости, такие таблички должны быть и на здании органного зала, и на здании оперного театра, да и вообще на каждом доме, в котором люди когда-то получили бесплатные квартиры!

Праздничным концертом по случаю 40-летия создания органного зала и 30-летия основания национального камерного оркестра открыт новый концертный сезон. Выступили все творческие коллективы органного зала: национальный камерный оркестр, национальный камерный хор, солисты Анна Стрезева, Ион Негурэ, Штефан Негурэ, Ион Жосан. В числе специальных гостей был и скрипач Илиан Гырнец (Германия). Прозвучали произведения Баха, Бетховена, Шуберта, Чайковского, Дворака и других известных композиторов. Органный зал жил, жив и будет жить!

Елена ЗАМУРА