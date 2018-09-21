Схему отмывания денег Платон испытал в Украине

Схему отмывания денег, которую рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон использовал для Ландромата и Миллиардомата, протестировали еще в 2004 году в Украине. С ее помощью на руководящие должности соседней страны продвигались пророссийские политики.

Более того, атаки на финансово-банковские системы как Украины, так и Молдовы, являлись частями одной и той же диверсии с командным пунктов в Москве.

Доказательства всего этого представили журналисты zeppelin.md.

По данным исследователей Zeppelin, Платона завербовали российские спецслужбы. Из него сделали экономического киллера. В 1994 году, когда Платону был всего 21 год, его без специального образования назначили вице-председателем двух молдавских банков. Рейдер номер один в СНГ контролировал главные экономические инстанции в нашей стране, в том числе Апелляционную экономическую палату Кишинева, которую возглавлял его приближенный.

В апреле 2004 года этот суд обязал украинскую компанию «Энергоатом» выплатить 23 миллиона долларов одной оффшорной компании, которой якобы она была должна. Спустя неделю, та же инстанция обязала один из киевских банков выплатить той же офшорной компании еще пять миллионов долларов. Эта схема сработала и в отношении украинской гостиницы и госпредприятия. Но дальнейшим планам Платона не суждено было сбыться. Президент Молдовы Владимир Воронин поставил в известность своего украинского коллегу о том, что в отношении рейдера №1 открыто несколько уголовных дел. Воронин попросил о содействии в его поимке. По сведениям журналистов, Платон бежал в Киев, где его прятал сын тогдашнего премьера Виктора Януковича и ФСБ.

А для того, чтобы избежать уголовных дел и безнаказанно вернуться в Молдову, Платону снова помогли российские спецслужбы. За миллион долларов Платон смог стать депутатом молдавского парламента по спискам Серафима Урекяну на выборах 2009 года.

ФСБ использовало Платона и во время становления проевропейской власти. Используя проверенную в Украине преступную схему и подконтрольный ему банк, Платон стал выводить из финансовой системы Молдовы миллионы долларов.

Несмотря на активную поддержку российских спецслужб, которые готовили новые атаки, Платону не удалось воплотить в жизнь свои планы.

Впоследствии ФСБ управляет протестами пророссийских партий в 2015-ом, которые возглавляли Игорь Додон и Ренато Усатый на деньги, полученные Платоном в результате российского ландромата и молдавского миллиардомата. Манифестации пришлось прекратить в конце января 2016-ого, когда протестующие, следуя примеру 7 апреля 2009, пытались захватить здание парламента, но попытка закончилась провалом. Рейдер №1 в СНГ вновь бежал в Киев, но в июле 2016 года его задержали и экстрадировали в Молдову, где суд приговорил его к тюремному заключению.

Журналисты Zeppelin опубликовали письмо Платона, адресованное его друзьям в Москве. В нем он пишет, что ненавидит Украину и украинцев, называя их хохлами, и что готов лично повести на Киев колону танков.