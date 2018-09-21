"Молдова зовет": в Кишиневе стартовал Молдо-российский экономический форум

МРЭФ-2018 должен стать толчком или даже трамплином для развития деловых отношений между Молдовой и Россией, уверены организаторы и участники события.

Первый Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) начал свою работу в Кишиневе в четверг, 20 сентября.

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Форум проходит под эгидой президента страны Игоря Додона. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Ожидается, что этот форум станет толчком или даже трамплином для развития деловых отношений между Молдовой и Россией.

В молдо-российском экономическом форуме заявлено участие порядка 200 российских и 350 молдавских предпринимателей.

Программа работы МРЭФ-2018

Основная масса мероприятий запланирована на пятницу, 21 сентября. В первой половине дня работа Форума будет проходить в рамках семи дискуссионных групп: первая — "Молдова между Востоком и Западом"; вторая — "Агропромышленный комплекс: возможности и интересы сотрудничества"; третья — "Виноделие"; четвертая — "Развивая туризм"; пятая — "Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы"; шестая — "Промышленность. Особые экономические зоны"; седьмая — "Комфортная городская среда".

Также в этот день состоится пленарное заседание "Молдова зовет!", в рамках которого будут обсуждаться возможности и механизмы взаимодействия российского и молдавского бизнесов.

В третий день форума, 22 сентября, пройдет деловой завтрак "Роль СМИ в развитии молдо — российских деловых отношений", а также планируется посещение участниками форума автономного территориального образования Гагаузия и свободной экономической зоны в городе Орхей.

Высокопоставленные гости

На пленарном заседании выступит президент Республики Молдова Игорь Додон, сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета МРЭФ Андрей Назаров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент "Опоры России" Александр Калинин, президент корпорации "БЛ ГРУПП" Георгий Боос и исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс.

Московская делегация представляет более двадцати отраслей экономики, включая туризм, строительство, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, химическую и транспортную отрасли, ресторанный сектор, а также информационные технологии.

К ним также присоседились "большая четверка" бизнес-объединений России, представители институтов развития, включая Агентство стратегических инициатив и международного экспертного сообщества.

Для чего нужен форум

"Этот форум проходит впервые за десять лет отношений Молдовы и России. Мы планируем, что в нем примут участие более 500 бизнесменов. Я ожидаю, что результатом форума станет подписание соглашений об инвестировании в Республику Молдова десятков или сотен миллионов долларов в ближайшее время. Уже сейчас есть конкретные проекты — в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, социальной сфере — о которых будет объявлено на форуме. Я очень хочу добиться открытия российского рынка для всех молдавских производителей, чтобы российские инвесторы более активно приходили в Молдову", — заявил президент Молдовы Игорь Додон.

По его оценкам, при правильном подходе сотрудничество с РФ может обеспечить около 400-500 миллионов долларов США прямых инвестиций в год.

Сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета МРЭФ Андрей Назаров уверен, что форум даст импульс для создания совместных молдо-российских предприятий и возвращения России на ведущую позицию в рейтинге иностранных инвесторов Молдовы.

"В свою очередь развитие экономических связей может стать хорошей основой для налаживания политических отношений", — отметил Назаров.

По его словам, российские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с молдавским бизнесом в сфере виноделия, сельского хозяйства, туризма, строительства, промышленности и энергетики.

Как рассказал вице-председатель "Деловой России" Рустам Муратов, в повестке Форума определены наиболее актуальные вопросы молдо-российских отношений.

"Мы четко понимаем, каких результатов мы хотим добиться, и какие инструменты нам для этого необходимо создать. Задача каждой секции — определиться с "дорожной картой", которую потом мы сможем последовательно осуществлять. Нам нужны конкретные шаги — организация совместных производств, в которые пойдут инвестиции", — пояснил Муратов.

Перезагрузка отношений между Россией и Молдовой

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что МРЭФ-2018 станет мощным толчком для развития деловых отношений между Россией и нашей республикой.

"Россия — это экономический и стратегический партнер Молдовы. С 2014 года, когда Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, товарооборот Молдовы с РФ упал в несколько раз. Но, благодаря договоренности между мною и президентом России, в этом вопросе наметились положительный рост и динамика", — заявил Додон.

Молдавский лидер отметил, что будет делать все возможное, чтобы российский бизнес пришел в республику, инвестировал в нашу страну и чувствовал себя здесь комфортно.

"Наша задача на данном этапе — показать потенциал: экономические зоны и наше налогообложение — одно из лучших в регионе. Чтобы бизнес пришел, он должен видеть, отсюда можно экспортировать в Европу, либо в другие страны без таможенных пошлин", — сказал Додон.

Для этого, как подчеркнул президент республики, и запланирован этот экономический форум.

Почему молдавский бизнес ждет МРЭФ-2018?

Глава Ассоциации деловых людей Молдовы Александру Балтаг заявил в интервью Sputnik, что такие мероприятия как Молдо-российский экономический форум отечественный бизнес ждет с большим нетерпением и, конечно, приветствует.

"Приоритеты, а также стратегия государства по привлечению инвестиций предполагают и более тесное сотрудничество с российскими инвесторами, которые присутствуют здесь, в Республике Молдова", — сказал Балтаг.

По его словам, форум важен также с точки зрения продвижения молдавской продукции, которая должна быть лучше представлена на российском рынке.

Что ждет Россия от МРЭФ-2018?

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее заявлял, что российская сторона хотела бы видеть политическую стабильность в Молдове.

"Мы хотим услышать от Молдовы четкий месседж, что российский бизнес здесь "welcome" — его приветствуют, будут защищать его интересы и собственность, а также всячески помогать его развитию. Вот это мы хотим услышать", — сказал Титов.

По его словам, республика "может служить мостом между Россией и ЕС, так как у Молдовы действуют свои соглашения о свободной торговле с ЕС".

Член Совета МРО "Деловая Россия", председатель комитета по специальным территориям развития Денис Гудков рассчитывает, что на МРЭФ-2018 будет дружественная обстановка для предпринимателей, учитывая, что Молдова — это мостик между Востоком и Западом.

"Основные надежды мы возлагаем на то, что этот форум поможет по-новому оценить возможности Молдовы и в целом региона для российского бизнеса. Думаю, что вместе нам под силу увидеть (кроме традиционных отраслей) и другие возможности, чтобы российский бизнес активно развивал отношения с молдавским — находил новые проекты", — пояснил Гудков.