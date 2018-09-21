«Вне себя от злости»: жительница Кишинева пожаловалась на проблему с Air Moldova

Наталья заявила, что сотрудники авиакомпании ее игнорируют. Жительница Кишинева высказала возмущение организацией работы в Air Moldova. По словам девушки, она не смогла дозвониться в авиакомпанию в течение суток. Не ответили ей и в Фейсбуке.

- Наверное, у многих были проблемы с Air Moldova. И я не осталась в стороне. Со вчерашнего дня никто не отвечает на звонки и здесь на ФБ. Очень странная забота о клиентах! – разместила Наталья свою жалобу в паблике Black List Chisinau.

Свой пост она сопроводила статусом «Вне себя от злости». Девушка пояснила, что решила воспользоваться услугами Air Moldova потому, что только эта авиакомпания совершает прямой рейс Кишинев – Краснодар.

Жители столицы высказали свои претензии к работе Air Moldova. «Аналогично про рейс Кишинев – Санкт-Петербург. Приходится с ними иметь дело, причем за большие деньги. Дерьмовая авиакомпания», «Сколько раз летала через Аир Молдову - всегда задержка рейсов минимум на час», - написали пользователи.

В конце мая у компании Air Moldova были заявлены долги на 1,3 млрд леев. Компанию выставили на приватизацию в июле за 48,2 млн леев (менее 2,5 млн евро) в рамках очередного раунда приватизации госсобственности. Вчера стало известно, кто захотел приобрести многострадальную авиакомпанию. Покупателем оказалась румынская компания Blue Air.