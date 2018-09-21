Суд проигнорировал решение Интерпола в отношении Ренато Усатого

Суд столичного сектора Чентру отклонил жалобы представителей лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, проигнорировав многочисленные доводы адвокатов о незаконности мандата на арест, как и уголовного дела в целом.

Как сообщила пресс-служба «Нашей партии», в четверг судья Серджиу Булару отклонил две жалобы защиты Ренато Усатого - об аннулировании мандата на арест, действующий в отношении лидера «Нашей партии», а также о переводе уголовного дела в Великобританию. Несмотря на то, что жалоба представителей лидера НП находится уже около восьми месяцев в производстве, суду потребовалось всего два дня для подготовки определения. В то же время, адвокатам была вручена лишь резолютивная часть.

В результате, Кишиневский суд предпочел проигнорировать решение Интерпола о прекращении международного розыска лидера «Нашей партии». Известно, что решение Интерпола было принято после того, как Международная полицейская организация признала преследование Усатого политическим.

Суд вынес свое субъективное решение, несмотря на то, что адвокатами были также представлены многочисленные свидетельства и обстоятельства подтверждающие, что арест, наряду с уголовным делом против Усатого незаконны.

«Мы считаем незаконным решение суда. Очевидно, что для Ренато Усатого нет юстиции в Молдове», - сообщил адвокат Анатолий Истрате.

Уголовное дело против председателя «Нашей партии» Ренато Усатого было возбуждено осенью 2016 года по статье о мошенничестве. Впоследствии было возбуждено еще одно — по подозрению в попытке убийства «черного банкира» Германа Горбунцова. Как первое, так и второе было возбуждено в разгар избирательной президентской кампании.

На основе этих уголовных дел, молдавские власти подали в международный розыск лидера «Нашей партии» Ренато Усатого по линии Интерпола, однако спустя несколько месяцев он был приостановлен, а затем и вовсе аннулирован. В международной организации требование молдавской стороны о розыске посчитали политическим.