Молдавская люстрация - диктаторов реабилитация: Вслед за Антонеску кумиром молдаван стал фашистский палач Франко

По всей видимости, недалек тот день, когда и Гитлера будут приводить в пример властям страны.

Не успело еще общество отойти от странного заявления главной оппозиционерки Молдовы Майи Санду о том, что Антонеску «не так уж и плох», как похожее заявление сделал некий историк Руслан Шевченко. Только речь уже пошла о диктаторе Франко. Вот, что написала на своей страничке в Фэйсбуке депутат парламента Инна Шупак :

«Что означает курс «про-Молдова» в понимании Демпартии?

Это только что доступно объяснил так называемый историк Руслан Шевченко в телепередаче на телеканале «Prime».

Шевченко привел в пример генерала Франко и его известное выражение «Если наша добрая воля не понята, и мы не можем жить, глядя на внешний мир, мы будем жить, глядя внутрь». Далее, Шевченко заявил, что молдавская Демпартия поступает так же, как этот самый испанский персонаж.

Никто из присутствующих в студии гостей, включая депутата ДПМ Сергея Сырбу, ничего не возразил.

У меня нет сомнений, что эти самые гости в студии прекрасно знают, кто такой Франко. Фашистский диктатор.

У меня нет сомнений, что эти самые гости в студии слышали о том, что данное выражение диктатор использовал сразу после того, как узнал об объявлении Генассамблеей ООН «морального бойкота» Испании, угрожая при сохранении режима Франко прекратить с ней дипломатические отношения…»

Пугающая тенденция, однако…

РОМАН ВЛАДИМИРОВ