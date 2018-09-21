Анатол Царану: В будущем парламенте не исключаются непредсказуемые коалиции

Нас ожидают горячая политическая осень и парламентские выборы по смешанной системе. Каких изменений на политическом поприще следует ожидать? На чем политформирования будут строить свою политику в этот предвыборный период? Кто и при каких условиях может рассчитывать на успешные результаты? Высказать свое мнение по этим и другим вопросам «Молдавские ведомости» попросили политического аналитика Анатола Царану.

ДПМ будет дружить с теми, кого сумеет заставить договориться

- Удастся ли Демпартии, по вашему мнению, привлечь большое количество избирателей популистскими проектами типа повышения пенсий или ремонта дорог?

- Сейчас никто не способен точно просчитать реальный электоральный потенциал ДПМ. Если судить по социологическим опросам, он не очень большой. Однако в реальности результаты Демпартии всегда превосходят данные соцопросов. Это связано с самим характером этой партии, а также с теми огромными финансовыми и административными ресурсами, которыми она располагает.

Поэтому пытаться предугадать каких реальных результатов демократы добьются на будущих парламентских выборах, сейчас достаточно сложно. Совершенно очевидно, что они будут всеми путями работать на максимальный для себя результат, который позволит ДПМ, как всегда, занять самую удобную центристскую позицию. Чтобы можно было создать послевыборную коалицию как с левыми, так и с правыми – в зависимости от того, кто согласится на их условия.

Плахотнюк опоздал с заменой стратегического вектора?

- Может ли повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов заявление лидера ДПМ Плахотнюка о смене стратегического вектора партии с проевропейского на промолдавский? Что за этим, по вашему мнению, стоит?

- Это изменение в тактике, или, может быть, даже в стратегии, упало не с потолка. Оно откровенно является частью электоральной составляющей этой партии.

Совершенно очевидно, что ДПМ в преддверии выборов исчерпала весь свой электоральный ресурс на проевропейском фланге. А достаточно высокий рейтинг социалистов ставит их перед необходимостью не просто набрать как можно больше голосов на предстоящих парламентских выборах, но и отобрать у ПСРМ достаточное количество голосов, чтобы сделать социалистов договороспособными.

Переход ДПМ на левый фланг совершенно логичен, этого следовало ожидать. Единственный вопрос, который в связи с этим возникает: не слишком ли поздно они это сделали?

Социалисты будут опираться на пророссийский вектор

- Смогут ли социалисты сохранить свой электорат и на чем, по вашему мнению, они будут строить предвыборную агитацию?

- Ни для кого не секрет, на чем она будет строиться. Их конек – образ друга Путина, дальнейшее налаживание связей с Россией. «Мы восстановим все хорошее, что было в бывшем Союзе», - вот еще один из их предвыборных лозунгов.

Партия социалистов обещает придерживаться многовекторной политики: будем дружить и с Европой, и с восточными давними друзьями, и со всеми остальными. Безусловно, главная ориентация при этом будет на российский вектор. В Молдове достаточно много людей, которые с симпатией воспринимают этот месседж, поэтому у социалистов есть серьезный шанс получить хороший результат на выборах.

Правда, при этом следует учитывать один нюанс –насколько позволит им этого добиться Демпартия, которая начинает всерьез осознавать необходимость электоральной дискредитации социалистов.

Правая оппозиция бьется о потолок

- Прошедшие в конце августа протесты, на которые делали ставку лидеры правой внепарламентской оппозиции Майя Санду и Андрей Нэстасе, получились не очень массовыми. Какие приемы остались в арсенале этих партий?

- Протестный потенциал правых достиг предела. Они исчерпали возможности дальнейшего наращивания протестной волны. Они, образно выражаясь, бьются о потолок в своем уличном противостоянии с нынешней властью. Выше вряд ли они сумеют прыгнуть. Разве что произойдут экстраординарные события в политической жизни нашей страны, которые могли бы изменить общий расклад.

Если все будет происходить у нас и далее так, как происходит сейчас, полагаю, что правая оппозиция наберет примерно около трети голосов с явной перспективой осесть в глухой парламентской оппозиции. Разумеется, теоретически существуют и другие варианты дальнейшего развития событий после выборов. Сейчас они кажутся совершенно фантастическими, но они реально существуют.

К примеру, часть депутатов от правой оппозиции, прикрываясь лозунгом непримиримой борьбы с олигархами из ДПМ, может создать коалицию с Додоном на предмет создания парламентского большинства. Проплатить такой вариант вполне может та часть молдавского олигархата, которая сейчас находится за границей не у дел и которая желает вернуться на родину, чтобы восстановить свои позиции, утерянные ресурсы и по возможности приобрести новые.

Поэтому главная задача ДПМ на предстоящих парламентских выборах состоит в том, чтобы не дать социалистам набрать настолько много депутатских мандатов, чтобы у них появилась возможность создать парламентский союз с кем-либо изправых. Поэтому, как я полагаю, изменение электоральной тактики ДПМ нацелено не только на то, чтобы ограничить возможности социалистов в избирательной компании, но и в то же время на то, чтобы не позволить правым набрать достаточное количество мандатов, чтобы у кого-то из них не появилось искушение сыграть в коалицию с социалистами.

Из-за Санду и Нэстасе нынешняя власть не будет ссориться с Западом

- Насколько реальны высказанные недавно опасения Андрея Нэстасе, что Платформу DA и партию PAS Майи Санду не допустят к выборам?

- Это маловероятно и означало бы, что Молдова совершенно превратилась в антидемократическое государство, в котором даже видимость демократии нарушается.

Я даже не предвижу возможности, как подобное может произойти. Это можно было предположить разве что при условии, что эти две партии реально могли бы получить большинство депутатских мандатов. У них нет такой возможности, и они не представляют столь большой опасности для того, чтобы нынешней власти из-за них разрывать отношения с цивилизованным миром – прежде всего, с Европой.

Им позволят участвовать в предстоящих выборах. Разумеется, при этом они столкнутся с большими препонами в проведении предвыборной кампании, которая для правых будет протекать в крайне неблагоприятных условиях. Будет сделано все возможное, в том числе и с действиями на грани нарушения действующего законодательства, чтобы не дать им получить большое количество голосов избирателей.

«Два с половиной». Новый лидер ЛДПМ привносит в партию дух Филата

- Даст ли унионистам шанс попасть в парламент переход ЛДПМ на унионистские позиции?

- Прежде всего хотел бы отметить, что ЛДПМ не перешла на унионистскую позицию. В измененной программе партии записано, что она с пониманием относятся к унионистским взглядам части своих сторонников. Больше ничего об унионизме в программных документах политформирования не говорится. Другое дело, как это положение интерпретируют политики и представители СМИ.

ЛДПМ – не унионистская партия. Ее проблема в другом. Она поменяла на переправе коней, и это ей может очень дорого стоить. Виорел Чиботару был свергнут потому, что не сумел выбить для ЛДПМ достаточно хорошие условия в электоральном триумвирате, который я называю «два с половиной» –полноправные PAS, DA и примкнувшая к ним ЛДПМ.

Либерал-демократы в этой электоральной комбинации - на правах кухарки. По всей видимости, на съезде ЛДПМ посчитали, что новый руководитель партии будет более изощренным и эффективным в переговорах со своими партнерами справа. Однако для этой задачи был избран не самый удачный кандидат.

Тудор Делиу, несомненно, честный, порядочный человек, но в политике, особенно молдавской, эти качества недостаточно ценятся. При этом он имел неосторожность афишировать публично, что посещает экс-премьера Филата в тюрьме. Для всех электоральных оппонентов ЛДПМ это огромный пропагандистский подарок. А в условиях, когда Майя Санду и тем более Андрей Нэстасе делают все возможное, чтобы откреститься от любых подозрений в связях с Филатом, Делиу и ЛДПМ превращаются для них в объект дискредитации правых сил – и это катастрофа для электоральных расчетов ЛДПМ.

Воронин упустил время красиво уйти из политики

- Есть ли у коммунистов шансы попасть в парламент?

- Достаточно иллюзорные. Их электорат в основной своей массе перетек к социалистам. На что может рассчитывать Воронин в этих условиях - трудно сказать.

Полагаю, что даже самые профессиональные соцопросы страдают у нас огрехами методологии, и поэтому не совсем понятно, сколько еще осталось ностальгирующих ветеранов, готовых голосовать за ПКРМ. И хотя эта часть электората самая дисциплинированная – она всегда выходит и голосует за левых - сейчас на этом политическом фланге доминируют социалисты.

Многим непонятна разница между социалистами и коммунистами, поскольку они одного окраса. Кроме того, люди всегда голосуют за победителя, за успех. Поэтому, даже если у коммунистов и есть симпатизанты, то большинство из них все же проголосует за ПСРМ, чтобы не потерять голоса. Это практически стреножит Воронина и выбросит с политической арены. Он упустил момент вовремя красиво уйти из политики, и пенсия - наиболее вероятная для него перспектива. Хотя… У нас всякое может произойти.

Николай МЕНЮК