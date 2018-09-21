Руслан Шевченко сравнил Плахотнюка с фашистским генералом Франко

Что означает курс «про-Молдова» в понимании Демократической партии?

Это только что доступно объяснил так называемый историк Руслан Шевченко в передаче «Принципы Андриевского» на принадлежащем Плахотнюку телеканале «Prime».

Шевченко привел в пример генерала Франко и его известное выражение «Если наша добрая воля не понята и мы не можем жить, глядя на внешний мир, мы будем жить, глядя внутрь». Далее, Шевченко заявил, что молдавская Демпартия поступает так же, как этот самый испанский персонаж.

Никто из присутствующих в студии гостей, включая депутата ДПМ Сергея Сырбу, ничего не возразил.

У меня нет сомнений, что эти самые гости в студии прекрасно знают, кто такой Франко. Фашистский диктатор.

У меня нет сомнений, что эти самые гости в студии слышали о том, что данное выражение диктатор использовал сразу после того, как узнал об объявлении Генассамблеей ООН «морального бойкота» Испании, угрожая при сохранении режима Франко прекратить с ней дипломатические отношения.

Теперь у меня нет сомнений, к каким «идеалам» стремится Демократическая партия. Спасибо, что разъяснили.

Инна ШУПАК