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Политика
Руслан Шевченко сравнил Плахотнюка с фашистским генералом Франко
21.09.2018

Что означает курс «про-Молдова» в понимании Демократической партии? 

Это только что доступно объяснил так называемый историк Руслан Шевченко в передаче «Принципы Андриевского» на принадлежащем Плахотнюку телеканале «Prime». 

Шевченко привел в пример генерала Франко и его известное выражение «Если наша добрая воля не понята и мы не можем жить, глядя на внешний мир, мы будем жить, глядя внутрь». Далее, Шевченко заявил, что молдавская Демпартия поступает так же, как этот самый испанский персонаж. 

Никто из присутствующих в студии гостей, включая депутата ДПМ Сергея Сырбу, ничего не возразил. 

У меня нет сомнений, что эти самые гости в студии прекрасно знают, кто такой Франко. Фашистский диктатор. 

У меня нет сомнений, что эти самые гости в студии слышали о том, что данное выражение диктатор использовал сразу после того, как узнал об объявлении Генассамблеей ООН «морального бойкота» Испании, угрожая при сохранении режима Франко прекратить с ней дипломатические отношения. 

Теперь у меня нет сомнений, к каким «идеалам» стремится Демократическая партия. Спасибо, что разъяснили.

Инна ШУПАК


 
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