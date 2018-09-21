«Знатную» дорожную ловушку в Кишиневе издевательски «победили» власти

Вместо ремонта дорожной ямы у нее поставили знак. Многие столичные автолюбители стали жертвами большой дорожной ямы на улице Албишоара. Попавшие в нее машины погнули диски.

Власти отреагировали на жалобы. Вот только вместо решения проблемы они просто ее обозначили.

- Зачем ремонтировать дорогу, если можно поставить знак, что там яма. Ул. Албишоара, - прокомментировал Игорь выложенное им фото в паблике «Город без маршруток».

Издевательскую над водителями «победу» над ямой высмеяли жители Кишинева. «Яма там знатная, позавчера залетел», «Уже 3 дня ухахатываюсь с этого знака. Каждый день еду на работу этой дорогой», «Слава Богу, что хотя бы столбик поставили... А то там много машин диски погнули», «На Букурешть у румынского посольства такой же», «Знаки дешевле, чем асфальт», - написали горожане.