Самая известная румынская блондинка, сбежавшая в Коста-Рику, родила девочку

Осужденная по обвинению в коррупции экс-министр регионального развития и туризма Румынии стала мамой.

44-летняя Елена Удря родила девочку в Коста-Рике. Самая известная румынская блондинка сбежала в эту центрально-американскую страну после обвинений в коррупции.

Елена и ее гражданский муж решили назвать девочку Ева Мария. Ребенок родился раньше срока.

- Маленькая Ева Мария решила застать нас врасплох и пришла в этот мир! – рассказал любимый мужчина Елены, Адриан Александров. - Я счастливый отец, и у нас красивая и здоровая маленькая девочка (она похожа на папу). Елена чувствует себя хорошо, ее беременность прошла нормально. Мою радость трудно описать словами. Я не могу дождаться, когда моя маленькая девочка будет в моих объятиях. И я хочу, чтобы у всех были такие счастливые моменты, потому что ребенок - это благословение!

Адриан высказал мнение, что у него, Елены и их дочери будет двойное гражданство – Коста-Рики и Румынии.

Экс-министр регионального развития и туризма Румынии Елена Удря была приговорена в 2017 году к шести годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением и взяточничество.

Согласно материалам следствия, в период с 2010 по 2012 годы она требовала взятки от компаний в обмен на обеспечение своевременной выплаты по контрактам, заключенным на проведение общественных работ. Кроме того, министр использовала бюджетные средства для финансирования «вечеринки правоцентристов». Она также организовала частный турнир по боксу за счет средств из фонда министерства, которые были выделены на «создание туристической рекламы».