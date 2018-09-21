7 причин увеличить количество дней без выпивки, если вам за 40

Людям старше 40 лет рекомендуется устраивать как можно больше «разгрузочных дней», дней без алкоголя. Это связано с повышенным риском для здоровья, который представляет алкоголь для людей среднего возраста.

Недавно ученые установили, что у мужчин и женщин старше 40 лет, выпивающих больше, чем рекомендуется врачами, жизнь сокращается в среднем на 1,6 и 1,3 года соответственно по сравнению с их сверстниками, пьющими более умеренно. Текущие рекомендации допускают употребление 14 стандартных порций алкоголя в неделю. Одна порция составляет примерно 14 мл чистого алкоголя, что приблизительно равняется маленькому стакану пива или бокалу вина.

В некоторых странах людей среднего возраста отговаривают от выпивки на государственном уровне при поддержке крупнейших СМИ, как это сейчас происходит в Англии. «МедНовости» вносят небольшой вклад в борьбу с нежелательными эффектами употребления алкоголя, предлагая читателем 7 пунктов, мотивирующих к периодическому воздержанию.

1. Не выпив, вы будете лучше спать. Многие считают, что вечернее употребление алкоголя улучшает сон, но это не так. Иной раз оно может помочь заснуть, но при этом расстраивается характер сна. Страдают циркадные ритмы, нарушается быстрый сон. В итоге, сон дает меньше удовлетворения, нервная система отдыхает гораздо хуже.

2. Вы ощутите прилив энергии. Это вытекает из предыдущего пункта: лучший сон и пробуждение без похмелья дадут новому дню хороший старт. Лучше чувствовать себя энергичным, чем медлительным и затуманенным.

3. Возможно, вы почувствуете себя более счастливо. Это следует не только из двух предыдущих пунктов. Алкоголь – депрессант, он подавляет центральную нервную систему. Когда продукты его обмена будут «вымыты» из организма, он должен оценить это.

4. Это поможет вам сбросить вес. Опрокинуть стаканчик пива – в пересчете на калории практически то же самое, что съесть кусок пиццы. По калорийности алкоголь уступает лишь жирам. Но его калории «пусты», то есть не дают организму почти никаких необходимых питательных веществ.

5. Это снизит ваш риск сердечно-сосудистых заболеваний. Злоупотребление алкоголем способствует развитию атеросклероза и повышению артериального давления – важнейших причин болезней сердца и инсультов. Некоторые исследования показывали, что стакан красного вина оказывает положительное действие на сосуды, однако в настоящее время медицинским сообществом признано, что безопасных доз алкоголя нет.

6. Вы предохраните себя от болезней печени. Не секрет, что печень – одна из главных мишеней для негативного действия алкоголя, но многие не воспринимают это серьезно (а зря). Этот орган почувствует себя легче, не перерабатывая выпивку несколько дней, приближение алкогольного гепатита или цирроза отодвинется.

7. Снизится риск развития сразу нескольких видов рака, включая рак полости рта, рак гортани, рак пищевода и других.