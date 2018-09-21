Молдаване запасаются дровами: к началу холодного сезона продавцы увеличили цены

Молдаване запасаются дровами на зиму. К началу холодного сезона продавцы увеличили цены. На столичных рынках кубометр дров стоит от 750 до тысячи леев. Жительница коммуны Бубуечь Аурелия Арпенти закупила дрова еще в мае, тогда они стоили дешевле.

"Как только приходит май, покупаю дрова, потому что потом они дорожают. Заплатила три тысячи леев за пять кубометров", - говорит жительница коммуны Бубуечь Аурелия Арпенти.

"Как только наступают холода, продавцы поднимают цены, хотят заработать больше".

Торговцы говорят, что цены повысили, поскольку и спрос вырос.

"Для печки люди предпочитают смешанные дрова, они дешевле. Самые дорогие дрова, 850 леев за кубометр - для каминов".

Между тем, представители "Молдсилва" говорят, что продавцы завысили стоимость. Согласно ценам, установленным предприятием, кубометр дров мягких пород стоит 410 леев, а твердых - 580.

"На складах лесных предприятий хранятся еще 63 тысячи кубометров дров. В октябре начнется вырубка деревьев, планируем собрать примерно 114 тысяч кубометров дров", - сказала пресс-секретарь Moldsilva Виорика Качук.

Тем временем, тонна угля стоит 3800 леев. На тысячу леев дешевле обойдутся топливные гранулы.