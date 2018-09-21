Семья Помощь бабушек с ребенком. Радоваться или спасаться Ганна Савченко Казалось бы, как это замечательно, когда наши мамы готовы нам помогать с нашими детками! Но нередко все становится похоже на фильм ужасов: «Бабушка - разрушитель». Она пришла и захватила все пространство, начала устанавливать порядки. Как справиться с ситуацией (а лучше предотвратить) рассказывает психолог Ганна Савченко. Молодые родители с появлением малыша, кроме радостных моментов и счастья родительства, также сталкиваются с множеством тревог и сложностей. И конечно испытывают потребность в дополнительных руках и поддержке, как физической, так и моральной. Конечно же, в первую очередь, помощниками становятся новоиспеченные бабушки. И казалось бы, как это замечательно, когда наши мамы готовы нам помогать с нашими детками! Но нередко эта помощь, вдруг, оказывается совсем не полезной, а порой - вредоносной и разрушающей. И это уж больше похоже на драматический фильм ужасов: «Бабушка - разрушитель». Она пришла и захватила все пространство, начала устанавливать порядки. Множество указаний и безапелляционных советов, кто же знает лучше, чем она! Как кормить, укачивать, пеленать, менять подгузники. Папа не подходи, мама вставай, делай то, не делай это, вы ничего не понимаете и не знаете – отойдите. Рассчитывали на помощь, а получили конфликты, напряжение, плохое настроение, негатив. Почему так случилось? И как с этим справиться? Действительно, бабушки иногда впадают в состояние «я старше, опытнее, лучше знаю». Это часто происходит от того, что родители не выстроили вовремя границы и правила своей семьи. Если они растеряны, не знают, чего хотят, не осознают своей новой роли - соответственно, кто-то должен взять вожжи правления в свои руки и эти руки оказываются бабушкиными. Решением в этой ситуации будет – выстраивание четких границ вашей нынешней семьи « мама-папа-ребенок» и желание брать ответственность за принимаемые решения на себя. Вот несколько тезисов для размышления: Нет своего мнения? Будет бабушкино Время идет, тенденции и технологии меняются, меняются подходы в уходе и воспитании, и решение в этих вопросах - родительская ответственность! Ваша задача принимать решения и просить бабушку придерживаться ваших взглядов, донося до нее свои идеи четко и ясно! Если у вас нет своих идей и правил, то принимайте бабушкины, и не возмущайтесь! Бабушка советует - решаете вы! Просить советов и прислушиваться к бабушкам необходимо, ведь так проще избежать ошибок и видеть альтернативные мнения. Но, послушав совет, решение принимаете вы, а это значит, ответственность – на вас. Если вы выбрали «бабушкин метод» и он не сработал - не обвиняйте в последствиях бабушку! Не бабушка плохо посоветовала, а вы ошиблись с выбором совета. А нет - вы конечно можете устроить игру «кто виноват больше, и занять этим все время. Виноватых не найдете, но конфликтов и раздора будет столько, что всех измотает. Бабушка ничего не должна Помните, ухаживать за внуками – это не бабушкина обязанность, а скорее ее желание и согласие. Поэтому не забывайте благодарить за оказанную вам помощь и не принимайте все, как должное. Основную часть ухода за чадом следует брать на себя – это ваши родительские обязанности. Бабушка в вашей семье гость, хотя и замечательно, если она чувствует себя как дома. Но она не обязана и не должна делать закупки, готовить вам и заниматься порядком. Вы можете просить о необходимой вам помощи, а она может соглашаться или нет. Если брать – надо и отдавать Хотите, чтобы бабушка жертвовала своим временем, работой, хобби ради вашего ребенка и вашего отдыха? Будьте готовы жертвовать чем-то в ответ. Например, отдавать власть (хотя бы частично) в бабушкины руки. Бабушка – не экстрасенс Если хотите, чтоб было так, как вы решили, а бабушка согласна вам в этом помочь, давайте четкую, пошаговую инструкцию без идеи, что она сама догадается. Подумайте о няне Договариваться о правилах никак не выходит? Нанимайте няню. Конечно, у нее тоже есть свое мнение, но она выполняет четкие указания – работа у нее такая! Правда придется продумать правила, что хотите и как, порядок действий и составить инструкцию для нее. Няня тоже сама не догадается о ваших правилах и предпочтениях. А может не в бабушке дело? Подумайте также о том, что зачастую бабушка просто становится «громоотводом» в семьях, где супруги не умеют договариваться между собой или не справляются со стрессом от своих новых родительских ролей. Первое время после рождения малыша бывает довольно нервным и так легко обвинить бабушку в проблемах семьи. Только в этом случае, даже если бабушку «устранить», ничего не поменяется. А может быть станет хуже, так как сваливать будет больше не на кого. Возможно, мои рекомендации покажутся вам жестковатыми, и хотелось другого, чего-то из серии, как приструнить разгулявшуюся бабушку. Но, как ни смягчай, все рекомендации будут про ответственность и принятие решений родителями! Как только родители возьмут на себя функцию взрослых и перестанут быть сами детьми – мамы-бабушки перестанут командовать и устанавливать свои порядки. Так что, родители, желаю вам взрослости, и да прибудут с вами мудрые помогающие бабушки!

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