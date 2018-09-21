Средняя цена импорта бензина в Молдову увеличилась на 12,9%

Средняя цена импорта бензина в Молдову в I полугодии 2018 года увеличилась в долларовом выражении на 12,9% - с $669,8 за тонну в январе до $756 за т. в июне с.г.

Такие данные приводятся в отчете Национального агентства по регулированию в энергетике по импорту нефтепродуктов в январе-июне с.г., передает infomarket.md

Как отмечается, в январе этого года средняя цена импорта бензина составляла $669,8 за тонну, в феврале - $666,6, в марте – $656, в апреле – $705,5, в мае - $757,9, в июне – $756 за тонну. В то же время, в леевом выражении, средняя цена импорта бензина в Молдову выросла на 12%. В январе 2018 г. она составляла 11366 леев за тонну, в феврале - 11110 леев, в марте – 10883 лея, в апреле – 11595 леев, в мае – 12626 леев, в июне - 12734 лея за тонну.

По данным НАРЭ, цены Platts на бензин в I полугодии 2018 г. увеличились с $644,5 за тонну в январе до $709,6 - в июне, при этом максимальная цена была в мае - $730 за тонну.