Кишиневский суд оставил в силе мандат на арест лидера "Нашей партии"

Суд оставил в силе мандат на арест председателя "Нашей партии" (НП) Ренато Усатого. Такое решение принял накануне судебная инстанция сектора Чокана Кишинева.

Адвокат Анатол Истрате сообщил, что судье Серджиу Булару были также представлены многочисленные свидетельства и обстоятельства подтверждающие, что арест, наряду с уголовным делом против Усатого - незаконны, передает infotag.md

"Но они, похоже, оказались не интересны судебной инстанции. Решение суда мы считаем незаконным. Понятно, что для Ренато Усатого нет справедливой юстиции в Молдове", - сделал вывод адвокат.

По его словам, сторона защиты не получила мотивационную часть и потому не может даже приблизительно сообщить, чем Булару руководствовался при принятии решения.

Против председателя НП Ренато Усатого было возбуждено уголовное дело осенью 2016 г. по статье о мошенничестве, а затем еще одно - по подозрению в попытке убийства беглого российского банкира Германа Горбунцова. Оба дела возбудили в разгар избирательной кампании по выборам президента Молдовы. Исходя из дел, прокуратура РМ подала ходатайство о международном розыске лидера НП по линии Интерпола. Однако спустя несколько месяцев розыск был приостановлен, а затем и вовсе аннулирован. В международной полицейской организации требование молдавской стороны о розыске Усатого посчитали "политически мотивированным".