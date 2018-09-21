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Юрий Рошка: Арабские страны ведут борьбу за земли Молдовы
21.09.2018

В Молдове много голосов, которые хотят отменить Ассоциацию с ЕС – дипломат. Свое мнение по этому поводу высказал Юрий Рошка.

«Еще четыре года назад, когда был подписан договор в Вильнюсе, потом ратифицирован в парламенте, половина общества была против. Потому что мы сдали свою экономику и становимся просто экономической колонией крупных экономических крупных международных корпораций. Изменений придется долго ждать», — считает эксперт, передает news-front.info

Относительно высказываний об отказе от членства в ЕС, журналист отмечает, что ребята управляющие страной попали в сеть влияния арабских шейхов. В последнее время состоялись многочисленные поездки наших руководителей в арабские страны и похоже на то, что эти страны усиленно направляются на Молдову, чтоб отбить ее у Запада и России и колонизировать ее экономически, появляется третий игрок — исламисты.

«Цель этих денежных воротил, только одна — скупить все земли. Ситуация будет хуже чем в Румынии», — добавил собеседник.

В студии программы «На самом деле» агентства News Front были Юрий Рошка, молдавский политический деятель и журналист и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский.


 
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