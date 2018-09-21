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Общество
Не дождался скорой: В Кишинёве мужчина умер на глазах у прохожих
21.09.2018

65-летний мужчина скончался в Кишинёве на улице, не дождавшись приезда скорой. Трагедия произошла вчера вечером на улице Леха Качинского. О случившимся рассказала одна из свидетельниц произошедшего в социальных сетях.

По словам женщины, выйдя на прогулку она увидела мужчину, который лежал на земле и бился в конвульсиях. Прохожие уже вызвали скорую помощь, однако машина не приехала. На повторные звонки в службе «112» отвечали, что машина уже едет.

За это время вокруг мужчины собралось около 15 человек. Когда они увидели, что по дороге едет машина скорой помощи, они попытались её остановить, но неотложка проехала мимо.

К этому времени мужчина перестал подавать признаки жизни. Приехавшие через 40 минут врачи, смогли лишь констатировать его смерть.


 
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