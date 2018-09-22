Депутаты ДПМ обратились в КС с просьбой приостановить мандат Додона

Демократы просят Конституционный суд временно передать полномочия президента спикеру или премьеру, чтобы назначить новых министров. Игорь Додон повторно отказался утверждать кандидатуры Николая Чубука и Сильвии Раду, чем, по словам демократов, поставил под угрозу нормальную работу правительства. Обращение они просят рассмотреть в срочном порядке.

"Мы сожалеем, что нам снова приходится прибегать к этой процедуре. Но мы не можем допустить кризиса. Правительство должно эффективно работать, и мы надеемся, что на следующей неделе проблема решится, и что новые министры будут назначены, хочет того президент или нет", - cказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Конституция дает президенту право отклонять кандидатуры министров только единожды. При повторном выдвижении он обязан подписать указы о их назначении. Ранее в таких случаях Конституционный суд временно передавал полномочия главы государства председателю парламента. Также спикер вместо президента промульгировал закон о борьбе с пропагандой.