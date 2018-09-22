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Политика
Андриан Канду отреагировал на сообщение о смерти мужчины, не дождавшегося скорую
22.09.2018

Спикер парламента будет следить за расследованием смерти мужчины, который умер на улице, не дождавшись приезда скорой помощи.

О трагедии в соцсетях рассказала одна из свидетельниц произошедшего. По словам женщины, она увидела на улице мужчину, который бился в конвульсиях. Несколько прохожих вызвали скорую помощь, однако неотложка прибыла со значительным опозданием. На повторные звонки в службе «112» отвечали, что машина уже едет. К тому времени, когда врачи доехали, мужчина был уже мёртв. 

Андриан Канду сообщил, что по этому делу создана следственная группа, которая выясняет обстоятельства трагедии. За ходом расследования председатель парламента будет следить лично.

«Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  занимается этим делом, а я буду следить за ходом расследования. Нет ничего дороже человеческой жизни», - написал на своей страничке в социальных сетях Андриан Канду.


 
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