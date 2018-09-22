Соглашение об ассоциации с ЕС - "эксклюзивное преимущество Молдовы"

Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров считает Соглашение об Ассоциации РМ:ЕС "эксклюзивным преимуществом Молдовы". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в пятницу в ходе дискуссии на площадке молдо-российского экономического форума в Кишиневе.

Он подчеркнул, что "Россия заинтересована в отношениях РМ с ЕС. По его мнению, в современных условиях, множество европейских стран стремятся занять нишу между Европейским и Евразийским экономическим союзом. Среди них и Молдова, которая в этом вопросе обладает рядом конкурентных, геополитических и экономических преимуществ.

"Эксклюзивным преимуществом РМ, безусловно, является заключенное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA). Российские инвесторы с воодушевлением смотрят на развитие отношений между РФ и РМ, отталкиваясь именно от этого", - подчеркнул Назаров.

Он считает, что "взаимодействие с Россией обладает огромным потенциалом".

"РФ готова инвестировать в РМ около $1 млрд., это может стать возможным уже в ближайшее время. Такое финансовое вливание позволит обеспечивать экономический рост Молдовы не менее 7% в год. РМ также имеет широкие возможности в экспорте товаров в страны ЕАЭС - потребности союза в сельскохозяйственных товарах в четыре раза превышают молдавский ВВП, такой потенциал нельзя не использовать", - сказал Назаров.

По его словам, "у РМ есть два секретных оружия в деле развития экономики: первое - это человеческий капитал, люди готовые к работе и сотрудничеству, второе - президент Игорь Додон, с его уникальным видением политики сближения Востока и Запада".

"Несмотря на то, что согласно индексу Doing business, РМ занимает 44-место, то есть является относительно комфортной для бизнеса страной, российские инвесторы смотрят на республику с настороженностью. Это связано с политической ситуацией в стране, которая не может гарантировать деловой среде безопасности. Так что рост объема иностранных инвестиций напрямую зависит от решения этой проблемы", - сказал Назаров.

Директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Сергей Шухно отметил, что "логику развития мировой экономики сегодня определяют различные союзы государств, и необходимо учитывать, что евразийская и европейская интеграции, понятия гораздо более близкие, чем кажется, хотя бы за счет того, что при формировании ЕАЭС учитывался опыт ЕС".

"Несмотря на похолодание в отношениях, ЕС остается одним из важнейших торговых партнеров России, а Молдова с учетом действующих договоров, как с западом (Соглашение об ассоциации), так и востоком (Зона свободной торговли СНГ) представляет интерес. Тем более, взаимодействие с востоком не противоречит сотрудничеству с западом: Беларусь и Армения, являясь странами-участницами ЕАЭС, входят в Восточное партнерство", - сказал он.

По словам Шухно, "Молдова, благодаря усилиям президента Додона, первой получила статус страны-наблюдателя в ЕАЭС, имея доступ к гибкому и удобному формату сотрудничества".

"Необходимо понять, что на рынке ЕАЭС востребованы товары, которые являются основополагающими для экономики РМ, а именно сельхозпродукция и продовольственные товары. Экспорт РМ в РФ преодолел нисходящую тенденцию, и показывает рост, а доля сельхозпродукции составляет 71%", - отметил он.

По словам Шухно, в дополнение к меморандуму о сотрудничестве, и статусу РМ страны-наблюдателя в ЕАЭС, что достигнуто благодаря Додону, ведутся дискуссии о молдавском представительстве в ЕАЭС.

"Мы ждем ответа от правительства РМ по данному вопросу, так как такой шаг может существенно повысить уровень взаимодействия, что будет выгодно обеим сторонам", - сказал Шухно.