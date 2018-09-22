Додон предложил, чтобы Молдова и Россия создали фонд развития

Президент Игорь Додон в рамках проходящего в пятницу в Кишиневе молдо-российского экономического форума предложил, чтобы Молдова и Россия создали фонд развития. Он выразил необходимость для Молдовы быть членом Евразийского банка развития.

Как передает "ИНФОТАГ", молдавский президент сказал, что предложение основано на успехе уже функционирующего "Российско-Кыргызского фонда развития, поддерживающего проекты в сфере аграрного и промышленного производства, транспорта, туризма, медицины".

"На его средства построен завод по консервированию фруктов и овощей, который предоставил работу 5 тыс. человек, восстановлено два сахарных завода. Только в сфере АПК Фондом одобрено более 300 проектов на сумму $60 млн. - это более 1 млрд. леев. В прошлом году был создан Российско-Армянский инвестиционный фонд. Считаю, что Молдове необходим подобный совместный фонд развития, при поддержке которого смогут внедряться проекты российского и молдавского бизнеса. Вместе с российскими коллегами мы будем детально прорабатывать эту идею", - сказал президент.

Он считает, что "Молдове следует стать участницей Евразийского банка развития - для этого не нужно становиться страной-членом Евразийского экономического союза. Объем текущего инвестиционного портфеля Евразийского банка развития - $3 млрд., а с учетом реализованных проектов он равен почти $7 млрд.".

"По завершении пленарного заседания будет подписан целый ряд деловых соглашений. Молдове нужны новые проекты с участием российского бизнеса и российских инвесторов. Это проекты по развитию производственной кооперации, по включению молдавских производителей в длинные технологические цепочки России и стран Евразийского экономического союза", - сказал президент.

Молдове необходим экономический прорыв, который может быть достигнут только за счет крупных инвестиций, считает Игорь Додон. Президент сказал, что "в РМ наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация и рост основных показателей развития: ВВП увеличивался в среднем на 3,4%, а инфляция в августе 2018 г. составила 3,2%. - это позитивные тенденции"

"Но каков итоговый результат? Становится ли РМ экономически успешной и привлекательной для жизни страной? К сожалению, нет. Мы все еще не достигли даже того уровня развития, который был до распада Советского Союза. Наш ВВП по итогам 2017 г. составил 74% от ВВП 1989 г. ВВП на душу населения - чуть более $2 тыс., что меньше, чем в среднем в странах Евросоюза и в странах Евразийского экономического союза", - сказал он.

По словам президента, "уровень и качество жизни значительной части населения Молдовы настолько низки, что люди в буквальном смысле бегут от такой "жизни", массово покидают страну: по данным переписи за 10 лет население сократилось почти на 400 тыс. человек (11%), а из оставшегося населения около 700 тыс. уехали на работу в другие страны".

"Это свидетельствует, что макроэкономическая стабильность - хорошо, но она - лишь условие для развития. Молдове нужна не просто стабильность и не просто рост экономики, а большой экономический прорыв. И такого прорыва мы должны и обязаны добиться в ближайшие годы. Нужно кардинально модернизировать экономику - вывести на новый уровень развития промышленный сектор, инфраструктуру, повсеместно внедрять новые технологические процессы. Для этого необходимы инвестиции. За два-три года в экономику нужно ежегодно инвестировать $1 млрд. А в последние годы ежегодный приток прямых иностранных инвестиций составляет менее $170 млн. Хочу отметить, что 10 лет назад - в 2008 г. - объем прямых иностранных инвестиций составил более $800 млн.", - сказал Додон.

Он отметил необходимость инвестиционного сотрудничества с Россией.

"В РМ зарегистрировано около 1 тыс. предприятий с российским капиталом, но их объем инвестиций недостаточен - всего 8% от общих вложений в капитал компаний с иностранным участием. По данным Евразийского банка развития, общая сумма накопленных в РМ прямых российских инвестиций $700 млн. Это всего 1% от прямых инвестиций России в странах СНГ".

Президент указал на то, что РМ стремится достичь политического и экономического баланса в отношениях со странами Запада и Востока.

"Для РМ этот баланс является жизненно необходимым. Для нас важно эффективно внедрять и Соглашение со странами Евросоюза, и Меморандум с Евразийской экономической комиссией, активно используя статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Это непростая задача, но если мы будем разумно подходить к ее решению, то Молдова превратится в успешную страну, в которой хочется жить, работать, воспитывать детей и внуков", - заключил президент.