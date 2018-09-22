Калинин: Хватит ездить в Вену пить пиво, давайте ездить в Кишинев пить вино

Выступая на пленарном заседании Молдо-Российского форума, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», заявил, что то, о чем говорили бизнесмены из Молдовы, один в один-видение российского бизнеса.

«Мы говорим на одном языке. Но по разным причинам молдавские производители потеряли значительную часть поставок на российский рынок. Тем не менее,благодаря энергии Додона, невзирая на то, что российский рынок закрыт для большинства стран ЕС, 98% молдавских яблок продали именно в Россию»,- сказал Калинин, передает actualitati.md

Он также отметил, что в России есть люди, которые готовы инвестировать в Молдову крупные суммы денег. В том числе и те, кто родился и вырос в нашей стране. Калинин подчеркнул, что инвесторы готовы вкладываться в родную страну, но для этого они должны получить определенные гарантии.

«Если инвесторы приносят серьезные деньги в Молдову, он должен быть уверен в том, что будут стабильные экономические условия и политические гарантии. Приехало множество людей, которые родились и выросли в Молдове и готовы сейчас инвестировать в родную страну»,- отметил Калинин.

Он также заявил, что необходимо повышать привлекательность Молдовы для туристов. По словам Александра Калинина, в прошлом году Молдову посетило 300 000 россиян, при том, что, например, в Армении побывало 2 000 0000 миллиона человек.

«Москвичи ездят в Прагу на выходные. Они ездят туда и тратят, примерно по 500 долларов за выходные. Как инвестировать в Молдову миллиард долларов? Элементарно- 2 000 000 миллиона туристов, которые приедут в Молдову, принесут ей миллиард. Хватит в Прагу летать, давайте в Кишинев ездить. Не все же любят пиво, кто-то любит и вино. Но для того, чтобы туристы хотели ехать сюда, нужно создать благоприятные и привлекательные условия для тех, кто будет приезжать в Молдову»,-заключил Калинин.