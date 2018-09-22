Медовая ярмарка проходит в центре столицы

14-я медовая ярмарка проходит 21–23 сентября на площади перед Кафедральным собором Рождества Христова. В первый день ярмарки почти два десятка пчеловодов из разных районов страны представили свою продукцию посетителям, передаёт IPN.

Михаил Злазов, пчеловод из села Башкалия района Басарабяска, рассказал, что 2018 год оказался для пчеловодов непростым. Ассоциация пчеловодов, руководителем которой он является, получила на треть более низкий урожай, чем в прошлом году. „Весной у нас была засуха, не было пыльцы. Отсутствие дождей снизило объёмы продукции. Акациевый мёд был практически потерян, его оказалось гораздо меньше половины прошлогоднего урожая. Липовый мёд сократился практически вдвое. Лучше обстоит дело с полифлорным мёдом”, - сообщил пчеловод.

Как рассказала Марина Капмаль, пчеловод из района Окница, урожай акациевого мёда оказался намного меньшим, чем в 2017 году, зато урожай полифлорного мёда очень хорош. „С каждой пчелиной семьи мы собрали от 25 до 45 кг. Урожай ниже, чем в минувшем году. Для граждан цена такая же, как и в прошлом году”, - отметила Марина Капмаль.

По словам Иона Максима, председателя Национальной ассоциации пчеловодов Республики Молдова, урожай 2018 года на 15–20% ниже, чем в прошлом году. Фактически пчелиные семьи перешли из зимы прямо в лето. Последовали засуха, проливные дожди, что отразилось на количестве мёда. „Вечерами было холодно, днём – жарко, и растения не выделяли нектар. Это был стресс и для цветов, и для пчёл”, - рассказал Ион Максим.

Оптовая цена полифлорного пчелиного мёда составляет 25–35 леев, липового – 45–50 леев, акациевого – 55–70 леев. На рынке килограмм полифлорного мёда стоит от 50 до 70 леев, липового – 60–80 леев, акациевого – 90–120 леев.

Согласно данным статистики, в Молдове насчитывается около шести тысяч пчеловодов, на попечении которых находятся 120 тысяч пчелиных семей.