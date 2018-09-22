Семье необходима иерархия

– Немецкий философ - кажется, Гегель, - говорил, что брак – узаконенная половая жизнь. То есть два человека соединяются для продолжения рода. Вы могли бы сформулировать высшую цель брака?

– В нашей жизни все устроено так, что мы любую свою задачу можем выполнить только во взаимодействии с кем-то другим. Каждому человеку всегда необходим другой человек. Человек, на которого я мог бы опереться, которому могу доверять. Человек, который разделяет ответственность за меня и за то, что со мной произойдет.

Ведь можно потерять здоровье, память, трудоспособность, работу – все… Поэтому я должен другому человеку доверить себя, свою жизнь. Доверить так, как я доверил бы самому себе. Фактически это «другой Я». В жизни всякое бывает. А это элемент страховки, элемент уверенности, опять же, доверия. Я могу доверять другому человеку как самому себе.

Не случайно каждого из супругов называют «половинкой». Мы же не можем двигаться на одной ноге, мы не можем что-то делать одной рукой. Поэтому в нас заложен поиск своей второй половины. Нам трудно быть гармоничными, если мы свою вторую половину не нашли...

Современные молодые люди часто думают, что люди соединяются в браке, чтобы постоянно испытывать очень яркие сексуальные ощущения. Значение физиологической стороны брака сегодня неоправданно преувеличивается. Это имеет много отрицательных последствий для будущей семьи.

Одним из отдаленных следствий таких заблуждений является то, что кто-то из супругов, чаще всего женщина, через регламентацию сексуальной жизни начинает добиваться от супруга привилегий и выгод. Это очень хорошо описано в книге Эрика Берна «Супружеские игры». С помощью этого инструмента женщина начинает менять семейную иерархию. Если в какой-то момент она может сказать мужу «нет», муж становится от неё зависимым, а она в этом вопросе – главной. А потом начинает главенствовать и в других вопросах…

– С какого момента начинается семья? Является ли «гражданский брак» семьей?

– Семья подразумевает высокую степень доверия. Мой муж или моя жена – тот человек, на которого я могу положиться. Не зря же есть такое понимание: «Муж – это каменная стена». Но и жена – это помощница мужу. Значит, должна присутствовать высокая степень доверия и ответственности одного человека за другого.

Когда же мы начинаем жить в «гражданском браке», это очередная проба, как проба в фильмах: одного актера попробуют, другого актера попробуют, третьего актера попробуют… И нет в таких отношениях той степени доверия, когда человек полностью раскрывается перед другим человеком.

Думаю, что семья начинается с момента венчания. Образование семьи – это великая тайна. Даже неверующие люди в момент венчания вдруг начинают понимать, что произошло какое-то таинство в их жизни, которое действительно сделало их единым существом, совершено нераздельным. В этот момент великая помощь дается им, в дополнение к тем усилиям, которые они сами прилагают к построению семьи.

Могу свидетельствовать, что, бывает, пожилые люди венчаются, а у них взрослые дети уже разводиться собирались. И после венчания этих пожилых родителей начинает умиряться, успокаиваться ситуация и в семьях их детей, и молодые семьи сохраняются.

– И все-таки даже Церковь признает, что семья начинается уже с государственной регистрации.

– Регистрация брака имеет очень большое отношение именно к чувствам ответственности и доверия. Регистрация налагает определенные юридические права. У нас теперь общее хозяйство: все мое – это твое. У нас общая квартира, общие дети и общая ответственность за все. И на самом деле в современном мире это имеет огромное значение.

Ведь не каждому человеку я могу доверить даже свою собаку выгулять. А доверить свою машину, свою дачу, свою квартиру? А именно этому человеку я могу доверить все.

– Некоторые люди, которые живут в гражданском браке, говорят, что счастливо живут так уже 5-10 лет и задают вопрос: «Что бы изменил для нас штамп в паспорте?» Нам понятно, что 5-10 лет – это ещё не показатель. Судить об этом можно будет несколько позже, когда прошло уже 20 или 30 лет совместной жизни и люди могут сказать, что они счастливы. Тогда это будет более убедительно.

Но что вы, как психолог можете ответить таким людям?

– Знаете, они только говорят, что спокойны и счастливы. Элемент тревоги постоянно присутствует. Я, как психолог, это могу свидетельствовать. В психологии хорошо изучен феномен «незавершенного действия». В «гражданском браке» нет эффекта завершения. Нет завершения, и тревога растет. Особенно она растет у женщины с возрастом, потому что и внешность меняется, мужчина начинает смотреть на молодых девушек. Почему так происходит? Просто тело у нас стареет, а душа-то остается молодая. Себя мужчина не всегда наблюдает в зеркале, но видит, что жена вроде уже состарилась, а себя он старым не чувствует. Ему хочется еще встряхнуться и сходить куда-нибудь… Он видит, что с женой это не всегда получится, а с молодой девчонкой, секретаршей какой-нибудь или сотрудницей – с ней будет замечательно. Пережить заново острые ощущения, которые когда-то переживал…

В «гражданском браке» у женщины растет состояние тревоги, а у мужчины -состояние этакой молодецкой безответственности. В течение всего срока «гражданского брака», он – «жених на выданье», а не муж.

В то же время «гражданский брак» часто кажется более гармоничным именно из-за того, что женщины в нем все-таки не разворачивают свои негативные эмоции в полную силу, а вынужденно притормаживают себя. Современные мужчины предпочитают «гражданский брак», потому что женщины в нем ведут себя более сдержанно. В гражданском браке женщина редко бывает «генералом».

– Есть люди, которые не стремятся к браку. А есть другая крайность – идеализировать брак и представлять его как некое безоблачное счастье. Не случайно многие фильмы заканчиваются свадьбой. Поженились, значит, все будет хорошо. Понятно, что это не так. Что же представляет собой брак на самом деле с точки зрения достижения счастья?

– У меня консультируются молодые пары, у которых есть все для счастья – молодость, здоровье, квартира, машина, дача, деньги. Но как они проводят свою жизнь? Работают или учатся, потом приходят домой, ложатся на диван, смотрят телевизор, заказывают пиццу. Так проходит месяц, полгода, год. В конце концов, они уже и на пиццу смотреть не могут, и друг на друга, и телевизор надоедает, все надоедает. Им хочется перемен. И все рушится. Они приходят к психологу: «Что делать?»

Здесь уместно вспомнить формулу Суворова: «Тяжело в учении, легко в бою». На самом деле, семья – это очень много физической работы для женщины. Сейчас наших девочек воспитывают так: английская или французская школа, балет, музыкальная школа и т.д. Идет интеллектуализация женщины, а вспомните воспитание наших дворянок или великих княжон. Они умели делать всё. Жили очень скромно, шили, вязали, кружева плели. В институтах благородных девиц, где воспитывали наших дворяночек, уделяли очень много внимания бытовой стороне семейной жизни – умению вести домашнее хозяйство, планировать семейный бюджет, готовить, шить, вязать и т.д.

Сейчас же происходит то, что недавно наблюдалось только у приютских детей, детей из интернатов и детских домов – выпустили ребенка из детского дома, а он не умеет ни чай заварить, ни макароны сварить, ни пельмени. Теперь мы это видим уже у хороших домашних детей.

Молодые поженились. Что они делают? Они заказывают пиццу…

Девочек надо учить вести домашнее хозяйство. Девушка, выходя замуж в 19 или 25 лет, не должна впервые в жизни подходить к кастрюле. Сварить кашу, приготовить суп, испечь пироги и даже хлеб, убрать комнату, вымыть полы – это должно быть на уровне автоматизма, как у суворовских солдат. Тогда в 19-25 лет она не будет только начинать учиться готовить и убирать, стирать. Это же равносильно тому, что в 19-25 лет человек начнет учиться ходить. Да еще у нее установка такая от родителей, что заниматься английским языком – это хорошо, а вот готовить, стирать, убирать – это грязно, недостойно, и никому не нужно.

Важнейшее предназначение женщины – быть хозяйкой. Когда она сама готовит пищу, да если еще и с мирным духом (молитвой) – то все сыты и довольны, и дети растут радостными, и муж спокоен, и в семье – мир.

Поэтому и надо у девочек поощрять тягу к домашним делам буквально с самого раннего возраста, когда она просит: «Дай, я помою!», «Дай, я уберу!», «Дай, я сделаю!». Пусть у нее неумело получается, можно потом что-то поправить за ней, доделать. Тогда к 14-15 годам она сможет и маму в некоторых делах заменить. Я знаю семьи, где девочка в подростковом возрасте готовит супы или печет пироги – это уже её обязанность.

Поэтому в будущем к приходу мужа у нее не будет проблемы, чем его накормить, а это тоже один из элементов счастья. Делать все быстро, красиво, умело – тогда все будут довольны и счастливы.

– Что делает семью более счастливой, а что – менее?

– Помните пушкинское:

«На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег».

У меня в почтовом ящике масса писем с семейными проблемами. Пишут женщины, у которых рушится семья. Вроде все есть: есть дом, есть машина, есть замечательный муж, у мужа достойные зарплата и работа, чудные детишки растут – а счастья нет. Казалось бы, почему?

Но когда они начинают описывать детали, все становится понятно.

Как правило, в нынешней более-менее устоявшейся семье женщина – «генерал», и ей кажется, что она держит все семейные процессы под контролем. Но это очень опасное заблуждение. Ошибки в семейной конструкции чреваты внезапными обрушениями.

Чтобы проблема стала более рельефной, очевидной для «пострадавшей», я иногда прошу ее представить, что она жена, например, царя Давида. Говорю: «Среди множества его жен и наложниц Ваш номер 75-й… И вот к вам пришел царь – вы счастливы его видеть. Разве вы скажете ему «нет» или будете предъявлять ему претензии, которые Вы предъявляете своему мужу, или выражать ему неудовольствие по какому-то мелкому поводу (разумеется, в воспитательных целях)? Вирсавия вряд ли могла сказать такое царю Давиду. Для той женщины важно было привлечь внимание царя к себе, и чтобы он к ней тянулся, и следующий раз пришел. Она должна была быть для него привлекательна, радостна, чтобы она с 75-го номера стала «первой»…

Почему я использую такую гиперболу? Женщина мне говорит: «У меня в семье муж – главный, и я его слушаю во всем». Но когда она начинает перечислять какие-то эпизоды своей жизни, понятно, что муж там совсем не главный. Жена предельно расторможена в различных своих проявлениях: прежде всего, негативных эмоций. Тогда и приходится приводить такой пример. И вот тогда она начинает что-то понимать… И отношения в семье начинают постепенно налаживаться… Почему? Потому что она начинает притормаживать себя – она помнит свой номер и хочет продвинуться вперед, сократить дистанцию. А для этого надо быть привлекательной, приятной. Не может жена диктовать условия своему мужу. Иначе она не только 75-й будет, она и трехсотой-то не будет: он просто ее удалит из своего окружения…

В фильме «Кубанские казаки» есть очень красивый эпизод. Председатели колхозов участвуют в скачках. Вперед вырываются двое – мужчина и женщина. Они молоды, красивы и втайне любят друг друга, несмотря на постоянные производственные конфликты. Женщина (ее играет Латынина) легко и явно лидирует, но буквально за несколько метров до финиша придерживает свою лошадь, отдавая первенство любимому мужчине, а сама приходит второй.

Это пример женской мудрости. Женщина во всем должна идти за мужчиной, а не мчаться впереди него, только тогда она и реализует себя как женщина.

Образцы житейской мудрости можно извлечь даже из сказок.

Иван-царевич в долгих поисках невесты бредет по лесу, натыкается на избушку с Бабой Ягой. Она ему задает вопрос: «Ты кто? Куда идешь?..» Что он ей отвечает? «Ты меня, старая, сначала накорми, напои, в баньке попарь, а потом пытай (вопросы задавай)!»

Смысл любой сказки очень значим. Воспитываются установки, которые потом в дальнейшей жизни нам помогут. Посмотрим на аналогичную ситуацию в семейной жизни.

Часто приходится слышать жалобу от молодых жен: муж пришел домой, а она запаренная вся, замученная, у нее дети кричат, что-то не получилось, что-то разбилось. Жена в нем видит помощника, который поможет ей это все разгрести, детей спать уложить. Но он пришел домой уставший и голодный. Он пришел из внешнего мира, «с битвы». На самом деле, жизнь мужская очень тяжелая и сложная, гораздо сложнее женской. Во внешнем мире он вспоминал жену и детей, ему хотелось тишины, покоя – прижаться к жене, обнять детей. А дома его встречает бедлам, шум, хаос. Жена вся встрепанная, она хватает ребенка, куда-то тащит и по дороге кричит: «Ну, ты что-нибудь себе свари!» И начинается скандал.

А как должно быть? Вот муж приходит домой, к его приходу готов горячий ужин. Не надо детям виснуть на папе, как груши. Дети быстренько убираются в другую комнату. Папа пришел – все, тишина и покой. Мужчине нужен час-полтора, чтобы просто прийти в себя. Когда муж поест, попьет, немного отдышится – он способен и жену приласкать и детей, и поговорить с ними.

Я знаю такие семьи. Например, такая… Мама в этой семье, как говорится, по характеру «танк» – и с детьми управляется, как «повар с картошкой». Но все равно, когда мама с детьми дома – там шум, гам. У них собака – совершенно невоспитанная, все на нее орут: «Да заткнешься ты, наконец, или нет!», все ее пинают. Пришел папа с работы – собаки не видно, не слышно, она спряталась под стол, дети ушли в свою комнату: «Тише, папа пришел!». Причем, сын под два метра ростом, очень «крупный» парень, а папа ему где-то под мышку и более хрупкий. Но: «Папа пришел! Тишина, все!» Мама из грозной тигрицы превращается в мотылька, вокруг папы порхает, папу кормит, поит, потом папа уходит к себе в спальню, ложится, как лев там чего-то рычит, типа: «Сын, иди сюда!» Приходит двухметровый сын. – «Ну, как там у тебя дела?»… Тишина, покой: папа в доме!

Сейчас этот юноша подобрал себе девушку такого же плана, как его мама. Не знаю пока «тигр» она, или «танк», но с ним она очень спокойная, миролюбивая девушка.

Маме надо думать о том, какая картина семейной жизни у детей останется. К сожалению, все чаще у детей запечатлевается картина: папа – тиран, приходит, сразу начинает с мамой скандалить, мама нервная, в доме напряжение. Дети начинают осуждать папу за тиранию, за дурной характер. Сердясь на папу, не дают ему свои игрушки потрогать, котенка погладить…

А почему? Потому, что этот момент, мелочь вроде – папа вошел в дом – неправильно выстроен. Кто его должен был выстроить, мужчина или женщина? Конечно, женщина! Вообще, ответственность за семейное счастье во многом лежит на женщине. Женщина должна строить свой дом.

Есть такое понятие – «эмоциональное заражение». Женщина заражает своими эмоциями других членов семьи. У психолога Адольфа Ульяновича Хараша есть очень хороший образ: он сравнивает женщину с держателем собак, но под собаками имеются в виду эмоции. Кого женщина не любит – того не любят ее дети, муж и домашние животные. Никто не осознает, в чем дело, но агрессия всех домашних направляется против этого человека. Хотя она ничего и не говорила. Она заражает всех своими эмоциями, своим отношением.

Чтобы в доме был покой и счастье, жена должна держать себя в состоянии мира и покоя. Муж пришел – она сама успокоилась, всех успокоила, вот это спокойное состояние она передала и детям, и мужу. И дети потом вспоминают эти моменты прихода папы с работы как состояние счастья, радости, мира. Чтобы дети были спокойные и счастливые, они должны жить в спокойной среде. Для этого женщине, в силу ее склонности к ярким эмоциональным всплескам, приходится проявлять волю – периодически себя притормаживать.

Противоположно покою состояние напряженности, недовольства. «Я, бедная, измучилась, у меня столько дел, а он мне не помогает, он мне должен помогать в домашних делах». Ну и что вспомнят дети такой матери? Что они потом будут в своей жизни воспроизводить?..

– Вы рассказали о семье, в которой, по-видимому, папа очень сильная личность, вряд ли такое возможно в современных семьях, где мужчины интеллигентнее, мягче, уступчивее.

– Я же не просто так сказала, что по характеру эта женщина – «танк». Это как раз тот случай, когда «короля делает свита» –хорошая жена в присутствии мужа мудро отступает на второе место. А муж там по характеру достаточно мягкий человек. Да и сын тоже на редкость по нынешним временам миролюбив.

Бывают еще более яркие случаи. Например, я знаю семью, где женщина лет на 15 старше своего мужа, занимает достаточно высокое общественное положение. Очень сильная, властная личность, но общение с мужем («рафинированным интеллигентом» – есть такое выражение) выстраивается по тому же типу – с ним она на удивление тиха и кротка. Семья крепкая, растут хорошие дети…

– Как изменить свои привычки, как побороть эгоизм?

– Когда мы живем вдвоем, мы всегда чем-то жертвуем. Когда женщина уделяет большую часть своего времени домашним, вроде бы неблагодарным делам, на самом деле все окупается сторицей – дети растут хорошие, здоровые, муж доволен, семья счастлива. Она жертвует свое время – кастрюлям, мытью пола, уборке. Хотя при этом она в чем-то профессионал, хороший специалист.

Но сейчас, с появлением Интернета, есть возможность реализовывать себя почти в любой сфере. Детей спать уложила – и какую-то часть времени можно посвятить работе – переводами заняться, или как бухгалтер, или как юрист поработать. Возможностей много.

Со стороны женщины жертвенность должна быть огромной, женщине надо повернуться в эту сторону. Со стороны мужчины жертвенность тоже есть. Наши мальчики, воспитанные женщинами без мужского влияния, очень эмоциональны и стремятся к гедонизму, к эмоциональной точке счастья и радости. А на самом деле, «кто отдал – тому прибудет, кто не отдал – потерял» (Шота Руставели).

Счастье (семейное, прежде всего) – заключается в том, чтобы отдавать.

Например, папа пришел, ему дали возможность отдохнуть, а потом он мог бы пойти и смотреть телевизор весь вечер или лежать на диване, но он чувствует необходимость заняться детьми и начинает с детьми делать уроки, или идет с ними на прогулку. То есть, жертвует этим промежутком покоя, который ему казался таким желанным. Где-то понуждая себя, делает что-то через силу, отдает себя семье, но потом он получает огромную отдачу в виде радости. Сын начинает делать что-то по примеру отца или его дочка кому-то по телефону с гордостью скажет: «А вот мой папа – он такой!..». В такие минуты человек испытывает чувство радости и счастья и понимает, что не зря проявлял волю вопреки своей усталости.

– Молодежь очень любит рассуждать о том, что сейчас другие времена, прогресс, новые технологии, поэтому теперь все должно измениться. Почему не устарела сегодня заповедь о том, что муж – глава семьи? В каком смысле он является главой?

– Можно сказать о двух противоположных устремлениях в мире – это порядок и хаос. Порядок строго иерархичен. Все начинает выстраиваться от того, как ты живешь и воспитываешь своих детей, и как относишься к жизни. Если все это выстраивается правильно, то выстраивается вся твоя жизнь. Фактически она идет как будто по невидимым, кем-то проложенным рельсам. Идет правильно и размеренно. Иногда, можно соскочить с этих рельсов, но с помощью каких-то усилий вернуться назад и все будет нормально. Если жизнь хаотизирована, то ничего хорошего не получается.

Всегда есть кто-то более главный и кто-то менее главный.

Возьмем психофизиологические характеристики женщины и мужчины. Мужчина – это прежде всего ум («рацио»), голова. Не просто так говорят: «муж – глава семьи», «мужчина – это каменная стена», а женщина – это огромный кладезь эмоций. Не могут эмоции вести нас по жизни, потому что эмоции ошибаются. Эмоции ситуативны, сиюминутны. Мы знаем, как тяжело бывает работать с женщинами – руководителями, потому что часто значимые решения ими принимаются под влиянием эмоциональных предпочтений, с которыми они не всегда способны справиться, да и не считают нужным это делать.

Семья – это малая Церковь, в ней выстраивается та иерархия, которая усваивается растущим ребенком, и ребенок потом ищет и находит этот порядок во всей последующей жизни и начинает его воспроизводить. Если отец – глава семьи, маленькой такой ячейки, то ребенок начинает понимать, что есть и другой Глава, другой Центр, главный Центр, которому все в жизни подчиняется, и вокруг чего все выстраивается. И человек старается найти свое место в жизни и выполнить свою задачу, а не жить миражами.

Счастье – это поиск и нахождение своей части в жизни, своей задачи, своего предназначения, и своего места в этой иерархической жизненной структуре

– Допустим, есть финансовые возможности у женщины не работать. В какой ситуации следует работать, а в какой ситуации оставаться дома?

– Попробую ответить на примере. Ко мне приходит замечательная красивая, ухоженная женщина и приводит ребенка-подростка. А ребенок по сравнению с ней – как неандерталец, стоит совсем на другой ступени развития, хотя интеллект у него в пределах возрастной нормы. Глаза потухшие, вроде и никакой мысли там нет. Внутри я всегда испытываю от этого шок. Как у такой женщины может быть такой ребёнок?

А кто его воспитывал? Ясли, детский сад, школа? На самом деле, никто не воспитывал, он там просто находился. И не надо потом удивляться, когда позже эти дети отдают пожилых родителей в дома престарелых или согласны на их эвтаназию.

А почему так происходит? Женщина стремится к раскрытию своего потенциала, старается себя реализовать. Для этого старается убрать все помехи, в том числе и ребенка.

Столько несчастных судеб я видела… Например, женщина, известная актриса или крупный руководитель – остается в старости одна с единственным больным ребенком. Иногда ребенок бывает психически больной или в просторечии «пропащий» – нежизнеспособный. Больше одного ребенка она не смогла себе позволить – она была очень востребована. А теперь говорит: «Как мне дальше жить? Ведь я должна уже уйти из этого мира. Я знаю, что я уйду, и он тотчас погибнет. Кому-то понадобится его квартира, и он не в состоянии будет ни квартиру удержать, ни себя прокормить. Если бы я начинала сначала, я бы совершенно по-другому жила. Не нужна мне ни слава, ни красота, ни цветы, ни комплименты. Было бы сейчас у меня несколько детей, спокойная старость, пусть один ребенок больной, но другие-то здоровые, и я бы спокойно ушла в тот мир». Криком кричит: «Сделайте что-нибудь! Расскажите молодым, чтобы они не повторяли моих ошибок!»

Вот такой печальный итог яркой, беспечно прожитой женской жизни!

Бывает, встретились выпускники или однокурсники и сравнивают свои успехи. Кто-то из женщин замечательно сделал карьеру, а у кого-то много детей. Многодетная мама, может быть, располневшая, не очень хорошо за собой следит, но такая умиротворенная, такая хорошая. Все – и мужчины, и женщины, которые собрались, начинают «завидовать» этой женщине, потому что она свой смысл жизни нашла и реализовала. Это и есть смысл жизни женщины, а по-женски реализовав себя, она помогла реализовать себя и своему мужу, и своим детям. Она выполнила важнейшую задачу в своей жизни.

У Серафима Саровского есть такое выражение: «Спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот, она нашла себя. Она понимала: «в данный момент я должна варить кастрюлю борща, потому что у меня пятеро детей. Я должна перестирать горы белья». А другие в это время думали: «Зачем мне это надо? Зачем я буду этой клушей, лучше я все время на себя истрачу, свою карьеру выстрою». А что потом? А потом – лет 50, 60 – и все обрушилось, все очень страшно. Не зря сказано: «Помни о смерти, и вовек не согрешишь».

– Сейчас многие молодые семьи рассуждают так – поживем вдвоем, для себя, а потом, лет через пять заведем детей. Что вы об этом думаете?

– Для того чтобы пожить для себя, а потом завести детей, надо предпринимать какие-то меры. Часто на это идет именно женщина. Она предпринимает меры, которые калечат ее здоровье и фактически являются скрытого типа убийствами детей. То есть аборты, спирали, гормональные таблетки, препараты, прерывающие беременность. Все это ложится тяжелым грузом на родившихся детей. Приходится платить за те убитые жизни, во-первых, родившимся детям, во-вторых, матери, которая хотела просто хорошо и радостно пожить, хорошо и правильно все запланировать, логически, рационально выстроить свою жизнь.

И кто вам сказал, что у вас будет еще время себя реализовать как родители?

Или пять лет человек живет в свое удовольствие, а потом пытается завести детей, а они у него и не рождаются. Возникает вопрос – где бы взять ребенка. Пытаются решить его с помощью суррогатных матерей или как бы взять ребенка из детского дома – это огромный пласт проблем.

Эгоистично относиться к жизни очень опасно...