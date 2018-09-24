Ливни с холодной погодой и сильным ветром накроют Молдову

Начало предстоящей недели принесет жителям Молдовы ухудшение погоды.

В понедельник, 24 сентября, по всей территории страны будет пасмурно. Утром в центральных районах температура воздуха будет около 15 градусов. Днем она поднимется до 20 градусов, а вечером резко снизится до 12 градусов.

В течение всего дня будут идти ливневые дожди. Они будут сопровождаться ветром порывами до 18 м/с.

Атмосферное давление в течение дня будет в пределах нормы, а к вечеру оно начнет повышаться. В такую ненастную погоду возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, поэтому водителям нужно быть особенно внимательными.