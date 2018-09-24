Происшествия Впечатляющее уничтожение дома родителей известной певицы сняли на видео Дом родителей румынской фольклорной певицы Лауры Лаврик полностью сгорел. Драматический инцидент произошел в ночь на воскресенье, 23 сентября в деревне Костиша округа Сучава. В доме родителей фольклорной певицы Лауры Лаврик произошло возгорание. Огонь быстро распространился на большую территорию. Усилия пожарных оказались тщетны – сгорели дом площадью 80 кв.м, хранилище древесины площадью 20 кв.м и четыре тонны корма для животных. Впечатляющий пожар был снят на видео. По словам пожарных, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

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