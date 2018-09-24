Молдавские виноделы хотят вернуться в Россию, а российские – выйти на международную арену

На секции «Виноделие», прошедшей в рамках Молдо-российского экономического форума, обсуждались проблемы и перспективы винной индустрии, были представлены интересные кейсы по организации процесса и новым технологиям в виноделии, а также наметились возможные пути сотрудничества между виноделами разных стран. Один из важнейших вопросов для молдавских виноделов – привлечение российских инвесторов в Молдавию и популяризация молдавских вин в России. А российская сторона, в свою очередь, поделилась планами по созданию и продвижению бренда «Российское вино» за рубежом.

О том, какие изменения произошли в последние 5-10 лет в виноделии Молдовы, как устроена сегодня отрасль и насколько эти изменения могут способствовать привлечению в Республику российских инвесторов, рассказала Ирина Быстрицки, заместитель директора Национального офиса винограда и вина Молдовы. «У нас есть стратегия на 2025 год, это устойчивое виноградорство и виноделие, и в свете этого нам нужно обеспечить инвесторам стабильное развитие», - отметила спикер.

Юрие Карп, генеральный директор Комбината вин «Cricova», презентовал программу развития своего предприятия и рассказал о том, как на Комбинате применяются новые технологии. «Самое важное событие для нас стало возобновление продаж на российском рынке, где наши вина были традиционно хорошо узнаваемы», - отметил Юрие Карп.

Леонид Попович, Президент Союза виноградарей и виноделов России, рассказал, в свою очередь, о том, как устроена винодельческая отрасль в России, и какими серьезными темпами она растет, особенно в сегменте винных напитков и фруктовых вин. Он также обратил внимание молдавских виноделов на практически свободную и очень перспективную нишу – виноматериалы и дистилляты, продукции, из которой производятся коньяки, т.к. у российских виноделов сейчас образовалась «гигантская потребность в этой продукции». «Наша задача сегодня – сделать так, чтобы молдавские продукты и молдавские вина продавались в России, и добиться того, чтобы российские деньги, российские инвесторы пришли в Молдавию», - заявил спикер.

Борис Титов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, акцентировал внимание молдавских виноделов на том, что им нужно учесть при выходе на российский рынок, особенно презентуя дорогостоящие вина. Он отметил, что эта отрасль в России сейчас очень активно развивается. «Как грибы растут новые винодельни, хотя практически не осталось старых предприятий», - сказал Борис Титов.

Особое внимание спикер привлек к теме бренда и высоким расходам на маркетинг. По его словам, борьба на внутреннем российском рынке сейчас идет между качеством, ценой и теми деньгами, которые тратятся на маркетинг и продвижение вина. «Бренд – очень важная составляющая именно дорогих вин, поэтому если молдавские производители захотят усилить свое присутствие на российском рынке, особенно в этом сегменте, то, им, конечно, нужно будет использовать все элементы конкуренции. Без этого нельзя рассчитывать, что эти вина будут покупать», - предостерег Борис Титов молдавских предпринимателей.

В качестве примера уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей рассказал о новой стратегии российских виноделов, которые собираются создать и продвигать за рубежом общий бренд. «У нас есть программа, которую мы хотим утвердить — развитие российского виноделия. В том числе это маркетинговая программа по продвижению бренда «российское вино». Мы, российские виноделы, объединяемся, чтобы продвигать не свои личные бренды, а российское вино в целом», - сказал он.

В настоящий момент совместно с французскими рекламными агентствами создается маркетинговая программа. «Если мы продвинем его на Западе, то и собственный потребитель начнет его больше покупать: есть подтверждённое качество, и если его пьют там, то нам не стыдно пить его и здесь», — отметил Борис Титов.

Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический совет. Мероприятие проводится под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додона и при поддержке российских организаций - «Деловой России», «Опоры России», Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Агентства стратегических инициатив.

Первый МРЭФ прошел 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе приняло участие более 500 человек, в том числе политики и «капитаны» бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕС и ЕАЭС.