Тудор Делиу: ЛДПМ очистилась от рвачей и оппортунистов

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) и председатель фракции ЛДПМ в парламенте Тудор Делиу рассказал о том, что побудило его согласиться на новую должность, какие изменения были проведены на недавно состоявшемся съезде партии, когда ЛДПМ начнет поиск кандидатов для выборов, а также о других важных аспектах.

T.: Господин Делиу, вы единогласно были избраны на должность председателя ЛДПМ. Что побудило вас согласиться на эту должность?

T. Д.: Да, на VIII внеочередном съезде партии я был избран ее главой. Это решение было непростым для меня, но я принял предложение коллег. Что меня побудило? То, что ЛДПМ еще не сказала своего последнего слова в молдавской политике.

T.: Обсуждались ли на съезде другие кандидатуры на должность главы партии? Если да, то кто именно?

Т.Д.: До съезда обсуждались и другие кандидатуры, но на самом съезде я был единственным кандидатом.

T.: В резолюции, принятой на съезде ЛДПМ, говорится, что партия надеется на широкую коалицию с партнерами по ЕНП – ПДС и ППДП. На каком этапе сейчас переговоры о сотрудничестве в ходе предстоящих парламентских выборов?

T. Д.: Да, так и есть, и другого способа борьбы за восстановление демократии в стране я не вижу. Только вместе с партиями избольшой проевропейской семьи мы можем добиться успеха. Переговоры продолжатся, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы придем к соглашению.

T.: Когда ЛДПМ приступит к поиску кандидатов по одномандатным округам и партийному списку?

T.Д.: Я уже говорил, что переговоры идут, но сейчас пока рано говорить на эту тему. Мы хотим, чтобы в будущий парламент попали люди, которые будут представлять интересы граждан, а не личные или групповые интересы. В настоящее время идет процесс идентификации и проверки потенциальных кандидатов.

Т: На съезде партии было принято решение о том, что на парламентских выборах 2019 года ЛДПМ будет поддерживать объединение с Румынией, как выражение идеалов членов партии. На практике, что это означает? Что будет дальше?

T. Д.: Это означает, что ЛДПМ была и остается проевропейской партией. Эта поправка в политической программе партии означает, что в ЛДПМ является теперь домом и для унионистов, и мы не только принимаем это, но и признаем историческую истину о том, что были оторваны от Румынии. Это дань уважения тем, кто считает себя румынами.

Т.: Какие еще изменения внесла ЛДПМ в устав и программу на VIII внеочередном съезде?

T. Д.: В Устав партии были внесены поправки в связи с некоторыми процедурами внутренней организации, во избежание разночтений. Еще были пересмотрены и уточнены задачи и цели партии.

Т.: Как бы вы описали нынешнюю ситуацию в ЛДПМ? Провели ли вы оценку деятельности партийных организаций? Какова ситуация внутри партии?

T. Д.: Да, была проведена оценка состава и руководства первичных организаций и территориальных единиц. В итоге партия была очищена от рвачей и оппортунистов. Другими словами – партия на верном пути, а ее члены готовы к новым вызовам.

T.: Каковы планы ЛДПМ на ближайшее время?

T. Д.: В ближайшее время мы созовем заседание Национального политического совета, чтобы выбрать заместителей председателя партии и членов Постоянного политбюро. Также будут определены задачи партии в предвыборный период.

T.: Чем закончатся следующие парламентские выборы, и каким вы видите будущее ЛДПМ после выборов?

T. Д.: Трудно сказать. В одном я точно уверен: если проевропейские и антиолигархические силы пойдут на выборы единым фронтом, результаты будут хорошими. Если нет, тогда после выборов может быть создано провосточное большинство, которое свернет проевропейский курс, который и так скомпрометирован властью.

T.: Стартовала заключительная сессия парламента нынешнего созыва. Как вы думаете, чего ждать от этой сессии? Какие законопроекты вы намерены выдвинуть/поддержать?

T. Д.: Парламент работает с 3 сентября, но никто не торопится возобновлять нормальный ритм деятельности. Я имею в виду заседания комиссий, бюро, пленарные заседания. Видимо, что-то у них не сходится. Не исключены сюрпризы. Мы, фракция ЛДПМ, продолжим работу, как и ранее. Надеюсь, что трибуна парламента не станет атрибутом предвыборной агитации.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине