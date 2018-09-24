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Человек недели председатель ДПМ Влад Плахотнюк
24.09.2018

На этой неделе председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк объявил о кадровых перестановках в правительстве, что стало предметом обсуждения для прессы, журналистов, блоггеров и общества в целом.

ДПМ удалось всех удивить не столько отставкой министров здравоохранения, труда и социальной защиты и сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, сколько тем, что новыми министрами стали Сильвия Раду и Николай Чубук. Особо примечательным для всех стало возвращение Сильвии Раду на политическую арену страны, а для тех, кто следит за политическими событиями, стало ясно, что демократы серьезно готовятся к парламентским выборам.

Кроме того, еще одной широко обсуждаемой темой недели стало объявление Влада Плахотнюка о смене политического курса ДПМ. Очевидно, что этот ход ДПМ рассчитан на предстоящие выборы, но и на период после них, когда возможно возникнет необходимость в создании политических альянсов. Не исключено, что этот шаг станет тем элементом, который обеспечит ДПМ сохранение власти, в той или иной форме.

Одним словом, своими объявлениями Влад Плахотнюк  задал тон политической повестке дня в Молдове на ближайшее время. Посмотрим, что будет дальше.

ТРИБУНА уточняет : Влад Плахотнюк родился 1 января 1966 г. В 1983 году окончил среднюю школу в селе Грозешть Ниспоренского района. В 1991 году получил первое высшее образование в Техническом университете Молдовы, на факультете «Технология пищевой промышленности», по специальности инженера. В 2002 году по программе того же университета получил образовательную степень магистра делового управления. В 2006 году получил второе высшее образование в Государственном университете Молдовы, на факультете «Право», по специальности юриста. В 1991—1993 гг. работал в Центре по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия «Минор», созданном при примэрии муниципия Кишинэу. Работал в должности экономиста в компании с иностранным капиталом Euro Est Hundel Ltd Moldova, а позже в компании Voyage Ltd Moldova. В 1995 году основал молдавско-американскую финансовую группу Angels, которую возглавлял до 2001 года. С 2001 года был назначен на должность коммерческого директора А.О Petrom Moldova. Позже стал генеральным директором компании и проработал на этом посту до 2010 года. В 2005 году избирается на должность вице-председателя совета общества первого акционерного коммерческого банка Victoriabank. В 2006 году избирается председателем совета общества и выполняет свои функции до января 2011 года. С ноября 2010 года по июль 2015 года (с перерывом в 2014 г., когда отказался от мандата) был депутатом парламента Республики Молдова. В декабре 2010 года стал вице-председателем ДПМ (впоследствии первым вице-председателем ДПМ). Также, в декабре 2010 года Влад Плахотнюк был избран первым вице-председателем парламента, должность, которую занимал до января 2013 года. В декабре 2016 года был избран председателем ДПМ. Среди почетных должностей, занимаемых Владом Плахотнюком, является и должность председателя Ассоциации деловых людей Молдовы и основателя Благотворительного фонда по развитию РМ «Эдельвейс».


 
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