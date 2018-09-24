Здесь могла бы быть Европа: Как молдаванам запудрили мозги, и они поверили, что живут в европейской стране

Наши граждане привыкли к мысли, что мы движемся по европейскому пути и что у нас это якобы получается.

- Тут дороги похуже, - скажет мой супруг, когда мы пересечем голландско-немецкую границу и поедем по немецким дорогам.

Представляете?

А потом, после недели, проведенной в Германии, мы вернемся в Молдову, сядем в свой автомобиль и ...поскачем. Да-да, поскачем, преодолевая препятствия, объезжая траншеи на дорогах, которые дорогами назвать нельзя. Совсем нельзя. И будет у нас ощущение, будто в Германии и Голландии мы были не неделю, а год — настолько быстро мы привыкли к хорошим трассам и отвыкли от нашего грабежа.

«Грабеж» - так называются молдавские дороги. Как же надо воровать и грабить свой народ, чтобы довести дороги до такого состояния как наши. Даже отремонтированное полотно ничего общего с европейским не имеет. А на них давали деньги, много денег! На них идут наши сборы, которые мы платим в Дорожный фонд. Но вместо дорог, которые должны были быть построены за деньги внешних партнеров и молдавских граждан, у нас есть дорогущие автомобили, которых в той же Германии не так много. Ведь там на такую машину заработать нужно, а это долгий и тяжелый путь — учеба, карьера, тяжелый труд. У нас все эти трудности можно избежать - деньги можно просто украсть. Много денег — на целую дорогу.

Потом нам вновь будут талдычить про европейский путь Молдовы. И что самое интересное, мы-то не против «европейскости» нашей страны, мы только за! За хорошие дороги, социальную справедливость, за то, чтобы наши пенсионеры по вечерам ходили пить пиво в бары и рестораны, напудренные такие, веселые. За то, чтобы у детей в школах был бассейн, а если вдруг в их школе нет бассейна, то их бы возили в соседнюю школу поплавать. Чтобы безработным помогали обучиться или повысить квалификацию, чтобы легче работу найти, и чтобы эта работа была в принципе. Мы за то, чтобы у нас было чисто, как в Европе!

Кстати, о чистоте. Мы с мужем даже поспорили, когда прогуливались по немецким улочкам и я восторгалась аккуратными, ухоженными балкончиками, утопающими в цветочках и прочей красоте, чистыми улицами, на которых из мусора были только опавшие листья.

«А кто тебе мешает делать красоту?» - наивно спросит муж.

Одним предложением и не ответишь. Грязь у нас повсеместная, многослойная, бесконечная. Одной метлой и двумя руками никак не справишься. Ну, выйду я в свой двор, подмету, прогоню бомжа со скамейки, которую он облюбовал, помою ее за ним. И Молдова сразу станет чистой и комфортной для жизни? Конечно, можно сказать, что если каждый возьмет метлу, то все изменится. Это правда, но каждый не возьмет просто так, людей надо этому учить, стимулировать, приучать. А у нас промывать мозги умеют только в одном направлении — европейской интеграции, у которой от Европы только название...

Нас научили уважительно относиться к гомосексуалистам, называть цыган «ромами». Вот, пожалуй, и все наши европейские достижения. Вот еще одно — инвалидов надо называть «людьми с ограниченными возможностями». То, что у нас инвалиду легче умереть, чем жить, не считается. Главное инвалидом его не называть. А так - пусть себе умирает посреди дороги «человек с ограниченными возможностями», даже не посреди дороги, а в учреждении, которое выдает инвалидность тем, кто достаточно силен, чтобы выжить на этом сложном пути получения инвалидности.

Что еще европейского в Молдове? Может, медицина? Или образование? Инфраструктура? Социальное обеспечение? Транспорт? Ничего. Только европейские флаги, реющие на полуразрушенных, безвкусных зданиях, а также слова об европейской интеграции, которые не значат ничего. От слова совсем.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ