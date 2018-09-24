Супруги из Кагула открыли бизнес на родине после пяти лет работы за границей

Создали бизнес на родине после пяти лет работы за границей. Сейчас пара из Кагула производит восемь разновидностей влажных салфеток с различными запахами.

Изучив молдавский рынок, Харлампий и Анжела Бэлтяну обнаружили, что в нашей стране нет отечественных производителей гигиенических салфеток. Тогда они решили стать первыми. Прошли курсы за рубежом и взялись за работу.

"Наладка производственной линии, весь технологический процесс – под моим контролем. Невозможно двигаться вперед, если зависишь от нанятого работника, который всегда может уйти", - сказал предприниматель Харлампий Бэлтяну.

"Обычно, мой рабочий день начинается здесь. Нужно отфильтровать воду, приготовить растворы", - сообщила предприниматель Анжела Бэлтяну. Открыть бизнес супругам помогла государственная программа PARE 1+1. Они получили грант в размере 200 тысяч леев, которого направили на приобретение оборудования.

"Мы всегда стремились вернуться. Считаю, что вернуться должны все, кто уехал. Появились замечательные возможности открыть свое дело, заняться чем-то интересным", - заявил предприниматель Харлампий Бэлтяну.

Продукция семейного предприятия успешно продается в Кишиневе и на юге страны. А предприниматели между тем анализируют возможности увеличения продаж. "Самая большая проблема – завоевание рынка, который разделен и заполнен импортной продукцией", - сообщил Харлампий Бэлтяну.

По информации сайта Noi.md, все больше молдаван возвращается на родину. Многие - с планами открыть свое дело. На их поддержку нацелено немало грантовых программ правительства.

Как отмечают эксперты, чаще других на родину возвращаются семьи и выпускники зарубежных вузов.