Супруги из Кагула открыли бизнес на родине после пяти лет работы за границей

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Экономика
Создали бизнес на родине после пяти лет работы за границей. Сейчас пара из Кагула производит восемь разновидностей влажных салфеток с различными запахами.
Изучив молдавский рынок, Харлампий и Анжела Бэлтяну обнаружили, что в нашей стране нет отечественных производителей гигиенических салфеток. Тогда они решили стать первыми. Прошли курсы за рубежом и взялись за работу.
"Наладка производственной линии, весь технологический процесс – под моим контролем. Невозможно двигаться вперед, если зависишь от нанятого работника, который всегда может уйти", - сказал предприниматель Харлампий Бэлтяну.
"Обычно, мой рабочий день начинается здесь. Нужно отфильтровать воду, приготовить растворы", - сообщила предприниматель Анжела Бэлтяну. Открыть бизнес супругам помогла государственная программа PARE 1+1. Они получили грант в размере 200 тысяч леев, которого направили на приобретение оборудования.
"Мы всегда стремились вернуться. Считаю, что вернуться должны все, кто уехал. Появились замечательные возможности открыть свое дело, заняться чем-то интересным", - заявил предприниматель Харлампий Бэлтяну.
Продукция семейного предприятия успешно продается в Кишиневе и на юге страны. А предприниматели между тем анализируют возможности увеличения продаж. "Самая большая проблема – завоевание рынка, который разделен и заполнен импортной продукцией", - сообщил Харлампий Бэлтяну.
По информации сайта Noi.md, все больше молдаван возвращается на родину. Многие - с планами открыть свое дело. На их поддержку нацелено немало грантовых программ правительства.
Как отмечают эксперты, чаще других на родину возвращаются семьи и выпускники зарубежных вузов.
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