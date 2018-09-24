ЛП собирает подписи за объединение с Румынией

Либеральная партия начала в воскресенье, 23 сентября, кампанию „В год столетия - подписывайте Заявление об объединении Республики Молдова с Родиной-Матерью Румынией”, в рамках которой намерена собрать подписи во всех населенных пунктах страны. В заявлении содержится призыв к „молдавским и румынским депутатам утвердить, в силу исторического права и права народа, Объединение Республики Молдова с Родиной-Матерью Румынией, как единственное решение по восстановлению исторической истины, достигнутой путем Великого объединения 1918 года, для обеспечения единства, свободы, благосостояния и безопасности румын с обоих берегов Прута”, передает IPN.

„Эта акция будет проходить по всей территории страны, во всех населенных пунктах Республики Молдова – сегодня, завтра, месяц, два, три – так долго, как захотят граждане, чтобы подписать это заявление, и мы, либералы, будем рядом с ними, потому что власть сегодня имеет совсем другие интересы. Она отвернулась от Европейского союз к росийско-турецкому союзу, потому что только так можно понять то, как были брошены турецкие граждане в руки диктатора из Турции. Вот почему мы, либералы, должны хранить европейский путь как икону в доме, так же как и объединение со страной-матерью Румынией, потому что если мы не будем идти по пути европейской интеграции, то есть следовать европейским стандартам и нормам, гарантирующим свободу выражения мнения, свободу собраний, то мы не сможем достичь этого объединения”, - заявил председатель ЛП Михай Гимпу в ходе запуска акции в сквере Театра оперы и балета.

Первый вице-председатель ЛП Дорин Киртоакэ отметил, что сто лет назад ситуация в мире была похожей на сегодняшнюю – Демократическая Европа, с одной стороны, и евразийские диктатуры, с другой стороны. „Тогдашней политической элите - Сфатул Цэрий, хватило ума и вдохновения, чтобы приблизить этот кусок земли и население Бессарабии к Западу, к лучшей жизни, имея в основе все необходимые аргументы для этого. Во-первых, потому, что мы один народ. Во-вторых, потому, что лучшая жизнь для народа не могла быть под властью царской России и большевистской России. И все это показало, что почти все пошли единогласно в сторону Румынии, в направление Европы”, - отметил Дорин Киртоакэ.

„Пожалуйста, осознайте важность этого дня, мы должны гордиться, каждый из нас тем, что можем внести вклад в исправление ошибок, которые мучали нас столетиями. Дорогие румыны, сегодня мы собрались здесь, чтобы продолжить путь объединения со страной-матерью Румынией”,- заявила первый вице-председатель партии Корина Фусу.

Мероприятие по запуску кампании продолжалось автомаршем по всем населенным пунктам республики.